Новому Кабмину придется вернуться к «Роттердам+» ради экономии, — Кирилл Сазонов

Деньги

Новому правительству придется вернуться к формуле «Роттердам+», поскольку закупать по ней уголь дешевле. Об этом написал эксперт Кирилл Сазонов в блоге на Цензор.НЕТ. «Иногда создается впечатление, что мы живем в сюжете анекдота. Серьезно. НАБУ героически третий год борется с формулой АPI2 (которую кто-то обозвал „Роттердам+“, вызвав массу глупых споров), а тут выясняется, что это самый дешевый вариант. И новому Кабмину придется выбрать его ради экономии. НАБУ расследует „преступную формулу“, а Кабмин ее снова вводит. И все эти действия президенту представляют как правильные», — написал Сазонов.

Эксперт сообщил, что во время совещания по вопросам энергетики у президента выяснилось, что на данный момент в стране есть дефицит угля, а значит, необходимо наращивать его импорт. В то же время наиболее дешевым и выгодным вариантом сейчас является закупка угля по формуле «Роттердам+».

«У нас, как выяснилось, есть некоторый дефицит угля. На склады в сутки загружаем 49 тыс. тонн, а фактический расход — 73. Значит, нужно увеличивать импорт. Самый дешевый вариант прямого импорта — Колумбия. 1900 грн за тонну. Или API2 (тот самый „Роттердам+“) по бирже средняя за 12 месяцев цена — 1700 гривен за тонну. Простите, но по API2 выгоднее. Да, это тот самый „Роттердам+“, по нему выгоднее всего», — подчеркнул Сазонов.

Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») была утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016 года. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен).

С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилось.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу «Роттердам+».

8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+», среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявляла, что формула «Роттердам+» позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter