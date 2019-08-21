- 18:12 Автомобилистам на заметку: «Укравтодор» запустил интерактивную карту ремонта дорог
- 18:06 Фальшивое убийство под Киевом: бизнесвумен, которую «заказал» бывший муж, ранее сама заказывала бандитам его избиение
- 17:48 На Екатерину Кухар в США напала рысь
- 17:46 Новому Кабмину придется вернуться к «Роттердам+» ради экономии, — Кирилл Сазонов
- 17:33 Моника Беллуччи снялась в купальнике, а ее 14-летнюю дочь засекли целующейся с бойфрендом
- 17:32 В Афганистане называли "шайтан-трубой": журналист показал оружие, которое Россия поставляет на Донбасс в гумконвоях
- 17:13 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
- 17:05 Плюс 20 процентов к зарплате: в Украине впервые проведут ВНО для учителей
- 17:02 Тяжелая утрата: «Квартал 95» попрощался с Юзиком
- 16:56 Киев признали одним из самых добрых городов мира
- 16:46 Разруха и вранье: в сети показали свежие фото из Крыма
- 16:40 Германия выступила против инициативы Трампа и Макрона вернуть Россию в G8
Новому Кабмину придется вернуться к «Роттердам+» ради экономии, — Кирилл Сазонов
Новому правительству придется вернуться к формуле «Роттердам+», поскольку закупать по ней уголь дешевле. Об этом написал эксперт Кирилл Сазонов в блоге на Цензор.НЕТ. «Иногда создается впечатление, что мы живем в сюжете анекдота. Серьезно. НАБУ героически третий год борется с формулой АPI2 (которую кто-то обозвал „Роттердам+“, вызвав массу глупых споров), а тут выясняется, что это самый дешевый вариант. И новому Кабмину придется выбрать его ради экономии. НАБУ расследует „преступную формулу“, а Кабмин ее снова вводит. И все эти действия президенту представляют как правильные», — написал Сазонов.
Эксперт сообщил, что во время совещания по вопросам энергетики у президента выяснилось, что на данный момент в стране есть дефицит угля, а значит, необходимо наращивать его импорт. В то же время наиболее дешевым и выгодным вариантом сейчас является закупка угля по формуле «Роттердам+».
«У нас, как выяснилось, есть некоторый дефицит угля. На склады в сутки загружаем 49 тыс. тонн, а фактический расход — 73. Значит, нужно увеличивать импорт. Самый дешевый вариант прямого импорта — Колумбия. 1900 грн за тонну. Или API2 (тот самый „Роттердам+“) по бирже средняя за 12 месяцев цена — 1700 гривен за тонну. Простите, но по API2 выгоднее. Да, это тот самый „Роттердам+“, по нему выгоднее всего», — подчеркнул Сазонов.
Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») была утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016 года. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен).
С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилось.
24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу «Роттердам+».
8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+», среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.
Ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявляла, что формула «Роттердам+» позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!