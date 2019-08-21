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Фальшивое убийство под Киевом: бизнесвумен, которую «заказал» бывший муж, ранее сама заказывала бандитам его избиение (фото, видео)
Стали известны неожиданные подробности, связанные с похищением под Киевом 31-летней Юлии Зайковской и ее 53-летней матери Надежды Головач. Женщины выехали вечером 17 августа из Броваров в столицу на кроссовере Toyota Rav4 и пропали. 20 августа фактически в чистом поле правоохранители нашли автомобиль, в котором ехали мать и дочь. В салоне остались их вещи, а вот самих женщин не было. Появилась версия, что бизнесвумен Надежду Головачеву и ее дочь Юлию могли похитить из-за долгов.
Затем стало известно, что последние два года Надежда вела судебные войны с бывшим мужем. Он не хотел отдавать экс-супруге ресторан, гостиницу, автомойку. После развода мужчина даже пытался снести бульдозером гостинично-ресторанный комплекс, часть которого принадлежала ему, а часть — бывшей жене и падчерице Юлии. Только этим летом неизвестные трижды поджигали машину Надежды, пытаясь ее запугать.
Видимо, отчаявшись получить контроль над бизнесом, бывший муж Надежды решился на убийство: СБУ стало известно, что бизнесмен из Киевской области ищет киллеров. И тогда было принято решение провести оперативную комбинацию.
Сначала правоохранители инсценировали похищение женщин, а затем и их убийство. Чтобы бывший муж поверил, будто киллеры выполнили его заказ, были сделаны весьма убедительные фото. После этого правоохранители задержали заказчика убийства и его нынешнюю жену, а также посредника, который должен был передать киллерам 50 тысяч долларов.
Однако выяснилось, что и сама Надежда Головач два года назад «заказала» своего бывшего мужа. По словам пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежды Максимец, женщина заказывала не убийство мужа, а только его избиение. Дело было поручено банде бывших полицейских, обезвреженной в 2017 году.
«Обвинительный акт относительно ее и исполнителей находится на рассмотрении в суде. Сейчас идет стадия допроса свидетелей. Это лишь один эпизод из деятельности банды полицейских. С другими эпизодами эта женщина не связана», — отметила Надежда Максимец.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Киеве супруги, представились полицейскими и похитили мужчину, чтобы завладеть его квартирой. Несчастного жестоко пытали, ему лишь чудом удалось вырваться из рук преступников.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..