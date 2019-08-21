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Украина

Автомобилистам на заметку: «Укравтодор» запустил интерактивную карту ремонта дорог

18:12 21 августа 2019 91
Ремонт дороги
Инф. «ФАКТОВ»

Государственная корпорация «Укравтодор» анонсировала запуск интерактивной карты, при помощи которой можно отслеживать ремонтные работы и состояние дорожного покрытия. Напомним, ранее стало известно, когда завершат работы по строительству трассы Запорожье-Мариуполь.

В соответствии с сообщением пресс-службы корпорации в Facebook, на карте будет отображаться оперативная, актуальная и достоверная информация о выполненных за последние несколько лет и текущих ремонтах.

Официальная презентация интерактивной карты запланирована на сентябрь 2019 года.

В настоящее время ресурс наполняется информацией, которая проходит проверку.

Скрин тестовой карты Киевской области

Напомним, ранее в Черновицкой области недовольные качеством автодороги международного значения водители перекрыли ее.

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