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- 18:12 Автомобилистам на заметку: «Укравтодор» запустил интерактивную карту ремонта дорог
Автомобилистам на заметку: «Укравтодор» запустил интерактивную карту ремонта дорог
Государственная корпорация «Укравтодор» анонсировала запуск интерактивной карты, при помощи которой можно отслеживать ремонтные работы и состояние дорожного покрытия. Напомним, ранее стало известно, когда завершат работы по строительству трассы Запорожье-Мариуполь.
В соответствии с сообщением пресс-службы корпорации в Facebook, на карте будет отображаться оперативная, актуальная и достоверная информация о выполненных за последние несколько лет и текущих ремонтах.
Официальная презентация интерактивной карты запланирована на сентябрь 2019 года.
В настоящее время ресурс наполняется информацией, которая проходит проверку.
Скрин тестовой карты Киевской области
Напомним, ранее в Черновицкой области недовольные качеством автодороги международного значения водители перекрыли ее.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..