Мир

На чемпионате мира разгорелся громкий скандал с дисквалификацией участника из России

Пара российских танцоров танго Кирилла Паршакова и Анны Гудыно оскандалилась на чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе. Прямо во время выступления Паршаков ударил свою партнершу (она является его супругой) кулаком в лицо. Напомним, в июле спарринг российского спортсмена едва не стоил ему руки.

Такое поведение стоило паре дисквалификации, сообщает Евроспорт.

Примечательно, что пострадавшая спортсменка не увидела в поведении мужа ничего экстраординарного и даже отказалась писать на него заявление в полицию.

«…После танца мы поругались, из-за того что не все получилось. Жаль, что наши эмоции увидели организаторы, и неправильно восприняли их. Обидно, что такая ситуация привела к дисквалификации», — заявила пара в ролике, который они выложили в Facebook спортсмена.

Напомним, в конце июля российский боксер Сергей Ковалев устроил громкий скандал на борту самолета в США. Форл-Лодердейл — Лос-Анджелес. На высоте портсмен начал приставать к сидевшей рядом девушке, хватая ее за руки, пытался целовать и бросался в нее деньгами.

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