Стиль жизни

Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака

Четверг, 22 августа, — прекрасный день для перемен. Если вы решили сделать перестановку, сходить в парикмахерскую, попрощаться с надоедливым приятелем, то это именно тот день, когда можно все сделать безболезненно.

А чтобы вы знали, к чему готовиться, «Факты» предлагают вам гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака.

Овен

Вы можете поссориться с партнером, поэтому, если расставание не входит в ваши планы, осторожнее со словами.

Не налегайте на кофе, помните о здоровье.

Телец

Вам предложат выгодное дело, но без дохода. Соглашайтесь, позже все окупится.

Вечер принесет неожиданный сюрприз.

Близнецы

Именно сегодня тот день, когда пора забыть о плохих привычках и начать питаться правильно и тренироваться.

На работе приятно удивят.

Рак

Не откровенничайте со всеми, выбирайте только надежных людей.

Вечером могут нагрянуть гости.

Лев

Вы познакомитесь с человеком, который изменит многое в вашей жизни.

На работе возможны конфликты.

Дева

День лучше провести, заботясь о себе. Купите себе новую одежду, посетите врача.

Вечером останьтесь дома, посмотрите красивый фильм.

Весы

Следите за питанием, можете отравиться.

На работе ждет приятный сюрприз.

Скорпион

Постарайтесь избежать конфликтов с близкими, пригласите любимого человека на прогулку.

Начните планировать выходные.

Стрелец

Если вы чувствуете, что ваши отношения с близким человеком зашли в тупик, то самое время поговорить об этом.

Остерегайтесь давать взаймы.

Козерог

Друзья помогут решить проблему, которую вы считаете слишком сложной.

Устройте приятный ужин дома.

Водолей

Пора заняться здоровьем и красотой: отправляйтесь к стоматологу, косметологу и другим специалистам, визит к которым откладывали.

Любимый человек сделает подарок.

Рыбы

Вам придется выбирать между чувствами и деньгами, прислушайтесь к своему сердцу.

Осторожнее с алкоголем.

Хорошего вам дня!

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.

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