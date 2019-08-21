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Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака
Четверг, 22 августа, — прекрасный день для перемен. Если вы решили сделать перестановку, сходить в парикмахерскую, попрощаться с надоедливым приятелем, то это именно тот день, когда можно все сделать безболезненно.
А чтобы вы знали, к чему готовиться, «Факты» предлагают вам гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака.
Овен
Вы можете поссориться с партнером, поэтому, если расставание не входит в ваши планы, осторожнее со словами.
Не налегайте на кофе, помните о здоровье.
Телец
Вам предложат выгодное дело, но без дохода. Соглашайтесь, позже все окупится.
Вечер принесет неожиданный сюрприз.
Близнецы
Именно сегодня тот день, когда пора забыть о плохих привычках и начать питаться правильно и тренироваться.
На работе приятно удивят.
Рак
Не откровенничайте со всеми, выбирайте только надежных людей.
Вечером могут нагрянуть гости.
Лев
Вы познакомитесь с человеком, который изменит многое в вашей жизни.
На работе возможны конфликты.
Дева
День лучше провести, заботясь о себе. Купите себе новую одежду, посетите врача.
Вечером останьтесь дома, посмотрите красивый фильм.
Весы
Следите за питанием, можете отравиться.
На работе ждет приятный сюрприз.
Скорпион
Постарайтесь избежать конфликтов с близкими, пригласите любимого человека на прогулку.
Начните планировать выходные.
Стрелец
Если вы чувствуете, что ваши отношения с близким человеком зашли в тупик, то самое время поговорить об этом.
Остерегайтесь давать взаймы.
Козерог
Друзья помогут решить проблему, которую вы считаете слишком сложной.
Устройте приятный ужин дома.
Водолей
Пора заняться здоровьем и красотой: отправляйтесь к стоматологу, косметологу и другим специалистам, визит к которым откладывали.
Любимый человек сделает подарок.
Рыбы
Вам придется выбирать между чувствами и деньгами, прислушайтесь к своему сердцу.
Осторожнее с алкоголем.
Хорошего вам дня!
Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.