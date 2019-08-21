Шоу-бизнес

Лолита Милявская поразила танцами в трусах на концерте в Казахстане (видео)

Скандальная российская певица Лолита Милявская, которая недавно засветилась в оккупированном Донецке, выступила в столице Казахстана Нур-Султане в прозрачном платье и черных трусах.

Как видно на ролике, который обнародовал канал Super.ru, Милявская исполняла песню «Титаник» в прозрачном наряде, напоминающем пеньюар.

Во время припева она сняла туфли, подняла платье, открыв зрителю бедра, ягодицы и черные трусы. Во время танца Лолита продолжала петь: «Не надо паники, это наш последний день на „Титатнике“».

Похоже, танец в трусах войдет в историю выступлений певицы, как и некогда скандальный комбинезон. Помните его?

«Есть красиво. Есть откровенно. Есть вкусно. Есть сексуально. Есть интересно. Есть искренне. Есть проникновенно. Есть крик души. Есть яркий эпатаж. А есть п… ц. И это — он самый. К сожалению», — пишут комментаторы.

Напомним, недавно Лолита Милявская развелась с мужем.



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