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Шоу-бизнес

Лолита Милявская поразила танцами в трусах на концерте в Казахстане (видео)

23:15 21 августа 2019 398
Лолита Милявская
Инф. «ФАКТОВ»

Скандальная российская певица Лолита Милявская, которая недавно засветилась в оккупированном Донецке, выступила в столице Казахстана Нур-Султане в прозрачном платье и черных трусах.

Как видно на ролике, который обнародовал канал Super.ru, Милявская исполняла песню «Титаник» в прозрачном наряде, напоминающем пеньюар.

Лолита Милявская @lolitamilyavskaya привела в восторг зрителей премии Nursultan Music Awards, прошедшей сегодня в столице Казахстана. Во время своего и без того зажигательного выступления Лола скинула неудобные туфли и продемонстрировала бодрые хореографические па, а заодно и фигуру в полупрозрачном платье. Казахстанцы приняли выступление Лолиты овацией. #лолита #нурсултан #танцы А как вам танец?

Публикация от SUPER (@super.ru)

Во время припева она сняла туфли, подняла платье, открыв зрителю бедра, ягодицы и черные трусы. Во время танца Лолита продолжала петь: «Не надо паники, это наш последний день на „Титатнике“».

Похоже, танец в трусах войдет в историю выступлений певицы, как и некогда скандальный комбинезон. Помните его?

Лолита

«Есть красиво. Есть откровенно. Есть вкусно. Есть сексуально. Есть интересно. Есть искренне. Есть проникновенно. Есть крик души. Есть яркий эпатаж. А есть п… ц. И это — он самый. К сожалению», — пишут комментаторы.

Напомним, недавно Лолита Милявская развелась с мужем.

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