- 00:20 Познакомил с сыном и сводил в ресторан: Сергея Лазарева заподозрили в романе с Катей Варнавой
- 00:07 Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака
- 21.08 23:53 Греки разгромили «Краснодар» и сломали нос российскому продюсеру: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
- 21.08 23:48 В Кирилловке неизвестные захватили часть территории базы отдыха
- 21.08 23:29 В МИД назвали дату возможной встречи Зеленского и Трампа в Варшаве
- 21.08 23:15 Лолита Милявская поразила танцами в трусах на концерте в Казахстане
- 21.08 22:54 Ресторан в Польше попал в скандал из-за отношения к украинцам
- 21.08 22:20 Виновницу резонансного ДТП, в котором погибли полицейский и его 7-летняя дочь, арестовали без права залога
- 21.08 21:41 Великобритания вслед за Германией выступила против возвращения к формату G8
- 21.08 21:22 Эхо скандала: на Южно-Украинской АЭС отрицают использование их оборудования для добычи криптовалюты
- 21.08 21:08 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
- 21.08 21:05 Автор «Охрана, отмєна» Яна Шемаева: «Песня сначала показалась мне странной»
Лолита Милявская поразила танцами в трусах на концерте в Казахстане (видео)
Скандальная российская певица Лолита Милявская, которая недавно засветилась в оккупированном Донецке, выступила в столице Казахстана Нур-Султане в прозрачном платье и черных трусах.
Как видно на ролике, который обнародовал канал Super.ru, Милявская исполняла песню «Титаник» в прозрачном наряде, напоминающем пеньюар.
Лолита Милявская @lolitamilyavskaya привела в восторг зрителей премии Nursultan Music Awards, прошедшей сегодня в столице Казахстана. Во время своего и без того зажигательного выступления Лола скинула неудобные туфли и продемонстрировала бодрые хореографические па, а заодно и фигуру в полупрозрачном платье. Казахстанцы приняли выступление Лолиты овацией. #лолита #нурсултан #танцы А как вам танец?
Во время припева она сняла туфли, подняла платье, открыв зрителю бедра, ягодицы и черные трусы. Во время танца Лолита продолжала петь: «Не надо паники, это наш последний день на „Титатнике“».
Похоже, танец в трусах войдет в историю выступлений певицы, как и некогда скандальный комбинезон. Помните его?
«Есть красиво. Есть откровенно. Есть вкусно. Есть сексуально. Есть интересно. Есть искренне. Есть проникновенно. Есть крик души. Есть яркий эпатаж. А есть п… ц. И это — он самый. К сожалению», — пишут комментаторы.
Напомним, недавно Лолита Милявская развелась с мужем.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!