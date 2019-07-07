- 13:23 В Украине похолодает: синоптик дала прогноз погоды на начало новой недели
- 13:00 В России туристы погибли, катаясь на бензовозе: фото и детали ЧП
- 12:59 «Гром» в Одессе: неизвестный взял в заложники женщину
- 12:59 Боец UFC ударом с колена «вырубил» соперника за пять секунд
- 12:44 Питание "золотое": туристы рассказали правду об отдыхе в Кирилловке
- 12:41 Первая в истории: Украина получила партию нефти из США
- 12:13 Зеленский в Одессе наградил военных моряков и анонсировал назначение нового главы ОГА
- 11:29 Скандальная Лолита засветилась в оккупированном Донецке
- 11:10 Использовал весь магазин: в Киеве застолье закончилось скандалом со стрельбой
- 11:01 Не тратьте время: Порошенко обратился к Зеленскому накануне саммита ЕС в Киеве
- 10:48 Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма: названо условие
- 10:08 Под Киевом обворовали дом известного адвоката
Скандальная Лолита засветилась в оккупированном Донецке (видео)
Опальная певица Лолита, которая недавно рассталась с молодым мужем Дмитрием Ивановым после 9 лет брака, вместе с Денисом Клявером дала концерт в оккупированном Донецке.
Видео из парка им. Щербакова Лолита опубликовала на своей странице в Instagram.
«До свидания, тёплый Донецк! Спасибо за сердца и массовый хор!!! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как вы ждёте хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни», — написала певица.
Напомним, после неудачного пятого брака Лолита решила сосредоточиться на семье и работе. У нее в Киеве есть взрослая дочь, которая живет с бабушкой. Певица заверила, что искать «новые приключения» сейчас не намерена и бросаться повторно в омут с головой не спешит. Кроме Дмитрия Иванова, Лолита Милявская (девичья фамилия уроженки Украины — Горелик) была замужем за своим однокурсником по Тамбовскому институту культуры Александром Беляевым, шоуменом Александром Цекало, бизнесменом Александром Зарубиным.
Фамилия Милявская Лолите досталась от ее фиктивного супруга — тоже Александра, с которым будущая звезда расписалась ради московской прописки. Его Лолита видела всего лишь два раза в жизни — в день регистрации брака и в день его расторжения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.