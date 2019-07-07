Скандальная Лолита засветилась в оккупированном Донецке (видео)

Шоу-бизнес

Опальная певица Лолита, которая недавно рассталась с молодым мужем Дмитрием Ивановым после 9 лет брака, вместе с Денисом Клявером дала концерт в оккупированном Донецке.

Видео из парка им. Щербакова Лолита опубликовала на своей странице в Instagram.

«До свидания, тёплый Донецк! Спасибо за сердца и массовый хор!!! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как вы ждёте хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни», — написала певица.

Напомним, после неудачного пятого брака Лолита решила сосредоточиться на семье и работе. У нее в Киеве есть взрослая дочь, которая живет с бабушкой. Певица заверила, что искать «новые приключения» сейчас не намерена и бросаться повторно в омут с головой не спешит. Кроме Дмитрия Иванова, Лолита Милявская (девичья фамилия уроженки Украины — Горелик) была замужем за своим однокурсником по Тамбовскому институту культуры Александром Беляевым, шоуменом Александром Цекало, бизнесменом Александром Зарубиным.

Фамилия Милявская Лолите досталась от ее фиктивного супруга — тоже Александра, с которым будущая звезда расписалась ради московской прописки. Его Лолита видела всего лишь два раза в жизни — в день регистрации брака и в день его расторжения.

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