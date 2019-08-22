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Автобус влетел в грузовик с новенькими машинами: фото и видео с места аварии в Киеве
В Киеве 21 августа по улице Маршала Гречко водитель автобуса ПАЗ, которому внезапно стало плохо, потерял управление и въехал в грузовик с новыми автомобилями Mazda. Об этом говорится в с сообщении Facebook-сообщества «Киев Оперативный».
ДТП произошло по направлению на жилой массив Виноградарь в 18:00. Водителя автобуса с травмами госпитализировали. В результате аварии были повреждены автобус и прицеп, а также два автомобиля Mazda. На место происшествия прибыли патруль полиции и следственно-оперативная группа.
Как писали «ФАКТЫ», на днях под Киевом на Гостомельском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом. Не далеко от въезда в Гостомель водитель таксомотора потерял управление и машина с двумя пассажирами ушла на встречную полосу, а затем врезалась в осветительную мачту и остановилась в лесу.
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