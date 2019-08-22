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Происшествия

Нашумевшее "убийство" матери и дочери под Киевом: одна из "жертв" вышла в прямой эфир Instagram и рассказала, как все было

8:30 22 августа 2019 385
Юлия Зайкова
Инф. «ФАКТОВ»

Броварчанка Юлия Зайкова, которую недавно похитили под Киевом, заявила, что заказчиком ее убийства и убийства ее матери стал ее отчим. Об этом она сообщила во время прямого эфира в Instagram.

«Заказчиком моего убийства стал мой отчим, которого я 25 лет называла своим папой, его жена, ее подруга и ее (подруги. — Авт.) муж», — заявила она.

Она высказала благодарность всем, кто участвовал в ее спасении.

«Спасибо всем, что я сейчас жива. Рядом со мной сейчас лежит мой ребенок. И это не передать словами, то что я испытала за эти дни. Я никому этого не пожелаю! Это страшно! Страшно осознавать, что ты находишься на грани жизни и смерти», — заявила она.

Как писали «ФАКТЫ», Юлия Зайкова и ее мать Надежда Головач выехали вечером 17 августа из Броваров в столицу на кроссовере Toyota Rav4 и пропали. 20 августа фактически в чистом поле правоохранители нашли автомобиль, в котором ехали мать и дочь. В салоне остались их вещи, а вот самих женщин не было. Позднее стало известно, что женщин пытались убить.

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