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- 08:02 Последние события говорят о том, что конца этой войне не видно, — Роман Безсмертный
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Война не заканчивается: в Украине рассказали, почему так важен парад на Крещатике
Украине нужен военный парад на Крещатике для того, чтобы показать украинским бойцам, что Украина жива и способна к обороне. Об этом заявил «ФАКТАМ» известный украинский политик Роман Безсмертный.
«Когда вырастают люди, у которых нет корней, которые не понимают, что им дает силу и что вообще происходит, тогда и случаются решения, подобные заявлению об отмене парада. Это не преступление, но это ошибка. Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, после которого бойцы сразу шли на фронт, не был попыткой показать, что у Советской армии есть то-то и то-то. Он был попыткой сказать: мы — живы, мы еще на многое способны…» — заявил он.
По словам Безсмертного, парад на Крещатике — это «это тот случай, когда можно было найти средства, чтобы парад состоялся».
«Тот, кто принимал решение, явно думал, что парад делается для зрителей. Да, частично для них. Но в первую очередь — для тех, кто воюет. Чтобы люди поблагодарили армию за то, что она делает для страны последние годы», — заявил он.
Политик обращает внимание, что война еще будет длиться долго и поднятие боевого духа солдат очень важно.
«Нынешнее развитие событий говорит о том, что конца этой войне не видно. В 2014-м я, исходя из исторических параллелей, предполагал, что она растянется лет на семь. Теперь, глядя на то, что происходит сейчас, скажу, что ей нет конца», — прогнозирует Безсмертный.
Более подробно о мнении политика относительно конфликта на вотоке Украины и перспектив его разрешения читайте в материале «ФАКТОВ»: Последние события говорят о том, что конца этой войне не видно, — Роман Безсмертный.
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