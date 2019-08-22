Шоу-бизнес

Сбежавшая в Россию певица шокировала переменами во внешности (фото)

Певица из Украины Елизавета Иванцив, больше известная под псевдонимом Елка, которая переехала в Россию, удивила поклонников имениями во внешности.

37-летняя артистка появилась на фестивале «Звезды «Русского радио» в белом платье и почти без макияжа. Но удивило поклонников лицо певицы — оно выглядело отекшим.

Хейтеры сразу заявили, что Елка «спилась». «Как покойница. И песню крутят одну и туже, аж зубы сводит», «Что с ней?! Опухла жуть», «Как … зомби», — пишут комментаторы.

Напомним, что Елизавета Иванцив родилась в Ужгороде. С 2004 года она начала выступать и в Украине, и в России, а позже переехала в Москву.

Также напомним, что ранее опальная украинская певица Таисия Повалий удивила поклонников неудачным фото. В сети решили, что звезда слишком увлеклась уколами красоты.



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