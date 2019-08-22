Руни зарядил сопернику локтем в челюсть и получил прямую красную карточку (фото, видео)

Спорт

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни отыграл всего 23 минуты за «Ди Си Юнайтед» в поединке американской лиги MLS против «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:2) из-за удаления с поля.

В середине первого тайма 33-летний англичанин получил прямую красную карточку за удар локтем в лицо полузащитнику ньюйоркцев Кристиану Кассересу во время подачи углового у ворот соперника. С помощью VAR рефери принял решение выдворить звезду футбола с поля.

Это уже вторая красная карточка Руни в текущем сезоне (в 25 матчах Уэйн забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач). «Ди Си Юнайтед» с девятью поражениями в сезоне занимает в турнирной таблице пятое место.

Напомним, что в январе форвард вернется на Туманный Альбион, поскольку уже подписал контракт с клубом второго по силе дивизиона «Дерби Каунти», который недавно тренировал нынешний наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Кстати, Руни трубить на американских полях еще почти полгода, а вокруг его возвращения в Англию уже разгорелся скандал. Футбольная ассоциация изучает решение «Дерби» дать Уэйну Руни 32-й номер в рамках партнерства с букмекерской конторой 32Red. Согласно действующим правилам, клубам разрешается выделять для спонсора сзади на футболке цельную область площадью не более 100 квадратных сантиметров, а игровой номер занимает куда большую площадь.

Добавим, что зарплата Уэйна Руни на новом месте работы составит 100 тысяч фунтов стерлингов (110 тысяч евро) в неделю.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уэйн Руни забил шикарный гол ударом со своей половины поля.

Фото «Ди Си Юнайтед», «Дерби Каунти»



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