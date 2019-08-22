Рыба-мутант с двумя ртами произвела сенсацию в сети: шокирующие фото

Мир

Жительница американского штата Нью-Йорк Дебби Геддес выловила в озере Шамплейн на границе США и Канады странную рыбу, фотографии которой произвели сенсацию в сети. Как сообщает Fox News, у озерной форели оказалось два рта. Сама Дебби была шокирована своим уловом. «Я своим глазам не поверила, когда мы затащили ее в лодку», — рассказывает женщина.

«Это просто нереально», — вторит ей пресс-секретарь рыболовной команды, в составе которой соревновалась Геддес.

Не считая необычного внешнего вида, рыба-мутант казалась полностью здоровой. Дебби и ее муж отпустили ее обратно в воду после того, как сделали несколько снимков.

Ранее «ФАКТЫ» писали о выловленной в другом американском озере гигантской «золотой рыбке» весом 14 килограммов, которая оказалась столетним мутантом.

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