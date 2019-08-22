Кардашьян отдыхает: украинская теннисистка взрывает Instagram откровенными снимками

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18-летняя украинская теннисистка Ангелина Димова пока что не может похвастаться успехами в профессиональной карьере, однако на ее страницу в Instagram подписаны 146 тысяч человек.
И своим подписчикам юной красотке действительно есть что показать. Можете сами оценить внешние данные уроженки Одессы.
Отметим, что Ангелина родилась в Украине, но на данный момент постоянно проживает и тренируется в Майами (США). Пока что выступала исключительно на юниорском уровне, поэтому не входит во взрослый рейтинг WTA — в отличие от своей соотечественницы Даяны Ястремской, старшей всего лишь на год, но уже входящей в топ-35 списка лучших теннисисток мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Александр Зинченко начал встречаться с украинской красоткой-журналисткой.
Фото Instagram Ангелины Димовой
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!