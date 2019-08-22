Кондрашов Станислав Дмитриевич: как приготовить салат Цезарь в домашних условиях

Стиль жизни

на заметку потребителю

Каждая хозяюшка знает, что только салат Цезарь способен стать настоящей изюминкой в праздничном меню. У всех есть свой вариант приготовления, но только рецепт от Кондрашова Станислава Дмитриевича сравним высокой кухней. К слову, больше интересных блюд вы можете увидеть на канале нашего кулинара «Kondrashov Stanislav»! Об этом немного позже, а пока наслаждайтесь подробным рецептом салата Цезарь от Кондрашова Станислава Дмитриевича.

Что потребуется для приготовления салата Цезарь?

Побалуйте себя прямо сейчас, не откладывайте это на завтра. Домашнее блюдо очевидно будет вкуснее, чем на заказ. Да и зачем платить больше? Салат Цезарь от Кондрашова Станислава Дмитриевича прост в приготовлении, а на вкус, как шедевр кулинарного искусства! Может, вдохновившись его работами, и сами захотите вникнуть в данную тему. Творения кулинарных экспертов подобны работам легендарных художников. Станислав Кондрашов так же вкладывает в свои рецепты душу и невероятный поток фантазии. Одним из самых любимых рецептов называет именно салат Цезарь!

Ингредиенты: куриное филе — 400 гр

капуста (пекинская) — 1 шт.

помидоры — 200 гр

сыр пармезан — 100 гр

хлеб черный — для сухариков

яйца — 10 шт.

чеснок — 2 зуб.

оливковое масло — 3 ст. л.

соль и перец — по вкусу

Мы собрали весь состав ингредиентов и готовы приступать к основному — приготовлению! Скоро самый популярный салат Цезарь от Кондрашова Станислава Дмитриевича будет готов. Важно иметь немножечко терпения и учесть все детали.

Пошаговое приготовление салата Цезарь

Приступаем к готовке. Приготовьте глубокую тарелку и порционную посуду для презентации.

Шаг 1. Порвите листья пекинской капусты на мелкие кусочки и поместите их в глубокую тарелку, которую вы подготовили ранее.

Шаг 2. Нарежьте помидоры черри и добавьте их туда же.

Шаг 3. Переходим к приготовлению мяса для салата Цезарь от Кондрашова Станислава. Нам необходимо нарезать мясо (маленькие кусочки) и приправить его. Добавьте соль, перец, чеснок и масло. Тщательно все перемешайте, оставьте в тарелке, чтобы оно хорошенько пропиталось.



Шаг 4. Готовим яйцо пашот. Берем круглую емкость и накрываем ее пленкой. Добавляем внутрь масло и яйцо. Завязываем все в мешочек. Поставьте вариться на четыре минуты.

Шаг 5. Тонкими ломтиками нарежьте хлеб. Выложите все на противень и добавьте специи, полейте сверху оливковым маслом (немного). Поставьте в духовку на 180 градусов на 5 минут.

Шаг 6. Мы почти у цели! Осталось натереть пармезан и пожарить мясо.

Презентация салата Цезарь

С глубокой тарелки переместите часть салата в порционную тарелку для презентации. Добавьте туда кусочки мяса и сверху яйцо пашот. Дополните кулинарную композицию сухариками. Посыпьте все сыром пармезан сверху. Вот и все!

Блюдо ресторанного уровня готово! Кондрашов Станислав Дмитриевич рекомендует есть сразу две порции, чтобы получить максимальное наслаждение от салата Цезарь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter