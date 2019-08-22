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За последние несколько недель в социальных сетях неоднократно появляются посты с возмущениями качеством хлеба, который производит «Черкассыхлеб ЛТД». Многие комментаторы связывают это с событиями, происходящими вокруг стратегического производителя хлеба в регионе. После информации о якобы «смене собственника» на предприятиях «Одесский каравай» продукция предприятия исчезла с полок магазинов. Вместо нее появились хлебобулочные изделия с другой этикеткой. Ситуацию прокомментировал региональный директор Lauffer Group (группа предприятий по производству хлебобулочных изделий, в т. ч. «Одесский каравай») Владимир Гудыма.

«Ситуация очень сложная. Фактически „Одесский каравай“ взят в управление ООО „Черкассыхлеб ЛТД“, которое, по моей информации, связано с российским АО „Сбербанк“. Все это произошло под видом исполнения определения об обеспечении иска Хозяйственного суда города Киева. С этим странным неправомерным решением еще предстоит разбираться НАБУ и ГБР», — заявил Гудыма.

По словам регионального директора Lauffer Group, 22 июля, поздно вечером представители российского «Сбербанка» и «Черкассыхлеб ЛТД» вместе с неизвестной охранной фирмой и группой из нескольких десятков человек в спортивном камуфляже, проникли на территорию завода № 4.

«Мы выступили с инициативой о проведении комплексной инвентаризации залогового имущества. Нам даже удалось создать двустороннюю экспертную группу, которая на протяжении пяти дней пыталась провести инвентаризацию на одесских заводах. Однако доступ на завод нам заблокировали. На сегодняшний день все имущество фактически выбыло из владения и пользования нашего юридического лица», — рассказал Гудыма.

Региональный директор Lauffer Group выразил надежду, что на эту ситуацию обратят внимание в Офисе президента Украины.

«Все, что происходит сейчас у нас в Одессе, — это все прекрасно иллюстрирует то, о чем говорил президент Украины Владимир Зеленский! И посмотрите, с каким цинизмом действует в Одессе банк страны-агрессора вместе со своими приспешниками из Черкасс. Не успел президент Украины подписать знаменитый антирейдерский указ, как в тот же самый день мы потеряли контроль над нашим предприятием», — возмутился Гудыма.

Гудыма рассказал, что недавно видел интервью сотрудника производства «Черкассыхлеб ЛТД», в котором тот говорил, что технологии и рецептура не изменятся: «Но сырье? Никто не понимает, что туда могут намешать, и каким теперь будет вкус продукции, к которой за многие годы привыкли и которую полюбили одесситы. Боюсь, что «Черкассыхлеб ЛТД» могут реализовывывать свою продукцию от имени «Одесского каравая».

По его словам, вопрос о нормальной жизнедеятельности горожан — обеспечение их продуктом первой необходимости — не может отходить на второй план, местные власти должны вмешаться в ситуацию.

«Как только контролирующие органы зафиксируют, что новый производитель работает без разрешительных документов, предприятие ожидают огромные штрафы и даже полная остановка. И тогда весь регион может остаться без хлеба, а люди — без работы», — предупредил Гудыма.

Региональный директор Lauffer Group добавил, что руководство неоднократно пыталось установить коммуникацию для допуска на предприятие и решения целого ряда вопросов: «Тем более у многих сотрудников в рабочих кабинетах остались личные вещи, которые им до сих пор не возвращены. Однако представители „Черкассыхлеб ЛТД“ отказываются комментировать происходящее. Завод окружен многочисленной охраной».

В настоящее время руководством Lauffer Group подано заявление в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел в отношении частного исполнителя, а также должностных лиц из числа руководителей «Черкассыхлеб ЛТД».

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