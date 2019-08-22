Мир

Не Россия и даже не США: названы страны, которые могут развязать ядерную войну в ближайшее время

В ближайшее время Индия и Пакистан могут развязать ядерную войну из-за контроля над штатом Кашмир. Об этом заявил «ФАКТАМ» журналист-международник издания «Новое время» Иван Яковина.

«Там очень опасная ситуация. Премьер-министр Пакистана Имран Хан гневно заявил, что пришло время наказать Индию, которая недавно позволила своим гражданам покупать землю и недвижимость в спорном штате: „У нас есть точная информация, что Индия вот-вот нападет на нашу часть Кашмира. Но мы дадим ей отпор“. Судя по риторике, обе стороны готовятся к войне. Они усиленно бьют в военные барабаны и говорят: „А нам не страшно. Мы все равно круче, чем они. Если надо, то надо“. У обеих стран есть ядерное оружие. Думаю, для всего человечества будет большая беда, если начнется атомная война между Индией и Пакистаном», — говорится в сообщении.

По словам эксперта, другие ядерные державы останутся в стороне и не будут принимать участие в этом конфликте.

«Думаю, никто (больше не присоединится к войне. — Авт.). Какой ненормальный начнет участвовать в чужой, да еще атомной войне за кусок земли, которая, в общем-то, никому кроме этих двух стран не нужна», — заявил Яковина.

Более подробно о вероятности начала ядерной войны читайте в материале «ФАКТОВ»: Масштабная ядерная война может начаться очень скоро, — Иван Яковина.

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