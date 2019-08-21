Масштабная ядерная война может начаться очень скоро, — Иван Яковина

Политика

В последние годы ситуация в мире ухудшается просто с комической скоростью. То возникают новые очаги напряженности, то вновь обостряется противостояние там, где, казалось бы, наступило затишье. Во второй части интервью журналист-международник издания «Новое время» Иван Яковина рассказал о двух таких потенциально опасных очагах. Первую часть интервью читайте здесь.

— Иван, вы недавно опубликовали статью под названием «Где может начаться ядерная война», в которой речь идет об очередном обострении в Кашмире. На самом деле все настолько серьезно?

— Там очень опасная ситуация. Премьер-министр Пакистана Имран Хан гневно заявил, что пришло время наказать Индию, которая недавно позволила своим гражданам покупать землю и недвижимость в спорном штате: «У нас есть точная информация, что Индия вот-вот нападет на нашу часть Кашмира. Но мы дадим ей отпор». Судя по риторике, обе стороны готовятся к войне. Они усиленно бьют в военные барабаны и говорят: «А нам не страшно. Мы все равно круче, чем они. Если надо, то надо». У обеих стран есть ядерное оружие. Думаю, для всего человечества будет большая беда, если начнется атомная война между Индией и Пакистаном.

— Цитирую ваш прогноз: «Ядерная зима продлится несколько лет. От наступившего голода умрет примерно половина жителей Земли». Какие страны «впишутся» за одних, а какие — за других?

— Думаю, никто. Какой ненормальный начнет участвовать в чужой, да еще атомной войне за кусок земли, которая, в общем-то, никому кроме этих двух стран не нужна.

— Военных экспертов очень тревожит возможный выход Турции из НАТО, который тоже может привести к тектоническим сдвигам.

— Это тоже опасная история. Дело в том, что одной из главных мотиваций действий Эрдогана является ненависть к Израилю. Он действительно очень не любит евреев и их страну. Вторая мотивация — он очень хочет стать лидером всех мусульман мира, халифом, если угодно.

— Он очень амбициозный.

- И постоянно говорит о возрождении мощи и величия Османской империи. Грезит ею, как Путин об СССР. Но при этом Путин, по-моему, не отличается антисемитизмом, а вот Эрдоган отличается.

Истоки противостояния — в конфликте у берегов Газы. В ночь с 30 на 31 мая 2010 года израильский морской спецназ захватил турецкое судно Mavi Marmara, входящее во «Флотилию свободы» из шести судов, пытавшихся прорвать блокаду сектора Газа. На трех пассажирских и трех грузовых кораблях находилось около 700 активистов и около 10 тысяч тонн гуманитарного груза. Пассажиры Mavi Marmara оказали сопротивление, во время схватки были убиты и ранены люди. Сейчас многие об этом забыли. Но тогда Турция очень себя агрессивно себя вела и заявляла, что чуть ли не начнет войну против Израиля. Впрочем, турецкие генералы тут же объяснили Эрдогану, что нет даже малейшей возможности сражаться на равных против Израиля — его авиация просто уничтожит турецкий флот.

Эрдоган попросил американцев продать ему противоракетные комплексы Patriot. Но те отказали. В Конгрессе, где очень сильное израильское лобби, заявили: «Если на Турцию кто-то нападет с воздуха, мы ее сами защитим». Эрдоган очень сильно оскорбился.

Турция отозвала посла из Израиля, отношения стали ухудшаться. Спустя время Эрдоган пошел на усиление единоличной власти, причем густо замешанной на милитаризме. Турки стали производить собственные пулеметы, самолеты, танки. Сейчас даже строят авианосец. Хотя, казалось бы, зачем он им?

При этом всякий раз, когда они покупают у американцев оружие, то просят, чтобы в нем не было израильских компонентов. Например, чтобы в истребителе F-16 не было израильской электроники. Чтобы, не дай Бог, израильтяне дистанционно не вывели из строя их вооружение.

Когда продавать комплексы Patriot отказался сначала Обама, а потом Трамп, турки заявили: «Ладно, тогда мы купим российские аналоги». Речь о зенитных ракетных комплексах С-400. Радиус их действия 400 километров. Если посмотрите на карту, то видно, что такие ракеты четко достают с территории Турции до Израиля, и весь восток Средиземного моря (над морем сбивать что угодно очень легко, это дает большое преимущество Турции) находится в поле действия этих ракет.

Таким образом, Турция вывела свою систему ПВО из общей натовской системы, поскольку С-400 не могут интегрироваться в нее, это совсем иные стандарты. Более того, в Турцию приехали российские специалисты, которые ставят эти комплексы на боевое дежурство. Сейчас турки ведут разговоры о покупке российских истребителей Су-35, которые по своим боевым характеристикам являются аналогами F-15 и F-16.

Словом, Турция, являясь членом НАТО, фактически стала союзницей России и потихоньку дрейфует из Альянса.



Президент России Владимир Путин не скрывает симпатий к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану

Что касается нынешней турецкой идеологии, там внушают своим гражданам следующее: «Запад нас держит за людей второго сорта. Он нас не уважает, он нас ненавидит. Он хочет сплавить на нас всех сирийских беженцев и вообще повесить все проблемы».

15 марта этого года в результате терактов в мечетях Крайстчерча Новой Зеландии погиб 51 человек. Так вот, видео этого шутинга (массовая стрельба. — Авт.) демонстрировали во время всех публичных выступлений Эрдогана. В Европе и США это видео запрещено, а в Турции его показывали даже детям: «Смотрите, как Запад относится к нам, мусульманам». То есть там, как и в России, идет колоссальная антизападная риторика. На этом Эрдоган строит свою легитимность.

Уже сейчас в аналитических обзорах многих серьезных газет звучат призывы к выдворению Турции из НАТО. Причина — она является, скажем так, трубой, врезанной в стену Альянса, из которой выливаются наружу все секреты. С другой стороны этой трубы, разумеется, стоит Путин. В итоге россияне могут стать обладателями огромного массива секретной информации. Например, включая данные об американском самолете-невидимке F-35, которому прогнозируют быть главной ударной силой НАТО на ближайшие десятилетия.

Но! НАТО не может просто взять и выбросить из своих рядов вторую по важности после США страну, потому что та занимает стратегически важное положение: у нее есть прямой наземный выход в Закавказье, Иран, Ирак, Сирию, на Средиземное море и т. д. , не говоря о том, что контролирует Босфор и Дарданеллы. Лишиться такого актива — это удар для НАТО.

Трамп пообещал ввести против Турции санкции, если она купит С-400 и поставит их на боевое дежурство. Турция купила и поставила. Санкций не последовало, поскольку тут наступает юридическая коллизия. В Америке существует закон о дружественных и враждебных странах. Санкции вводят против враждебных стран. Если таковой объявить Турцию, то после этого она не имеет права находиться в составе НАТО.

Конечно, происходящее очень сильно на руку Владимиру Путину и его клике. Они счастливы, когда видят, как, во-первых, после Brexit разваливается Европейский Союз, а, во-вторых, как сейчас все идет к развалу НАТО. Конечно, это блестящая внешнеполитическая операция России, если она за этим стояла.

Когда в 2017 году в Турции произошел переворот, Путин был первым, кто поддержал Эрдогана, хотя ранее у них случилась размолвка из-за сбитого российского самолета (24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24 был сбит в районе сирийско-турецкой границы ракетой «земля-воздух», выпущенной истребителем F-15 ВВС Турции. — Авт.). Запад осудил Эрдогана за то, как он вел себя во время переворота — начал массово сажать и пытать людей. А Путин сказал: «Все правильно. Так и надо. Молодец!» Эрдоган это запомнил. Он увидел, кто на самом деле ему друг, а кто только прикидывается.

— Мы с вами разговариваем накануне визита в Киев премьер-министр Израиля Биньямна Нетаньяху. Кому больше этот визит нужен — самому Нетаньяху или Зеленскому?

— Возможно, Нетаньяху просто хочет повысить свой имидж выдающегося мирового лидера внутри страны. Плюс он собирается, насколько мне известно, посетить строящийся мемориал жертвам холокоста в Бабьем Яру. Для многих израильтян это действительно важно.

Встреча премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского

А кто кому больше нужен, у меня нет четкого ответа. Ведь нет никакой гарантии, что Нетаньяху станет полноценным премьер-министром. У него сейчас серьезные проблемы. Там идут выборы за выборами (17 сентября израильтяне будут избирать Кнессет. — Авт.). К тому же Нетаньяху не самый лучший, как мне кажется, человек, чтобы Зеленскому заводить с ним дружбу. Если ставить на Нетаньяху, на которого заведены уголовные дела и за которым идет прокуратура (причем не наша, а настоящая), неизвестно, во что это выльется. Надо поддерживать хорошие рабочие отношения, но становиться друзьями, думаю, не обязательно.

— А с кем Зеленскому следовало бы становиться друзьями?

— Лучше вообще ни с кем. Или со всеми.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный радио- и телеведущий, сооснователь «Громадського радiо» Андрей Куликов дал прогноз на очередной политический сезон, который начнется 29 августа, и рассказал, почему считает Зеленского и его коллег одними из создателей «русского мира».

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