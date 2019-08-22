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Наука и технологии

В работе Instagram и Facebook произошел масштабный сбой: Украину тоже зацепило

12:55 22 августа 2019 79
Facebook
Инф. «ФАКТОВ»

В работе популярных социальных сетей Instagram и Facebook 22 августа произошел масштабный сбой, который захватил многие страны мира, в том числе Украину. О глобальном сбое в работе сервиcа сообщила служба DownDetector.

Более половины жалоб пользователей касаются невозможности зайти в свой профиль. У некоторых получалось зайти на свою страницу, но лента публикаций не обновляется. Среди тех, у кого возникли трудности со входом в соцсети, много пользователей из Украины.

Наиболее сильные проблемы со входом в Facebook испытывают жители западного побережья США. Также значительные проблемы у пользователей из Франции, Бельгии, Великобритании, Нидерландов и Германии.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный сбой за последнее время. Так, 19 августа на большей части Европы, а также на восточном побережье США и в странах Южной Америки перестал работать Instagram.

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