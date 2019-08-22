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Бюджетные смартфоны: идеальное соотношение цены и качества или хитрая уловка производителя
В сети появилась информация, что некогда популярный холдинг HTC решил снова засветиться на рынке. Врываться в сегмент бюджетных гаджетов планируют, выпустив четыре модели: Wildfire, Wildfire E, Wildfire E Plus и Wildfire E1.
Новинки: базовые характеристики
По предварительным данным делаем выводы, что разработчик решил выпустить просто хороший продукт: разрешение экрана 1520×720, 1440×720 либо 1560×720 пикселей, память от 2 до 3 ГБ ОЗУ, платформы MediaTek Helio A22, MediaTek Helio P23 и Spreadtrum SC9863.
Лучшая из четырех новинок — HTC Wildfire: аккумулятор — 3500 мАч, чудесные возможности для фотосъемки (18 Мп, задняя камера двойная), экран — 6,217 дюйма. Модели E, E Plus и E1 немного отстают, при этом очень схожи между собой.
Заманчивые плюсы недорогих телефонов: что по фото
Миллионы пользователей полюбили китайские смартфоны Xiaomi. И заслуженно. Ведь у Redmi Note 7 сдвоенная ведущая камера с центральным модулем на 48 Мп! Хотя фронтальная — всего 13 Мп.
При выборе недорогого телефона для классных селфи не стоит забывать и о Honor 8X от Huawei (Китай). Снимки и видео выходят яркими и четкими благодаря разрешению ведущего модуля на 20 Мп, а фронталки — на 16 Мп.
Немалой популярностью у потребителей пользуется и Samsung Galaxy M20. По сравнению с вышеупомянутыми девайсами снимки у южнокорейского гаджета получаются на порядок хуже. Разрешение главного модуля всего 13 Мп, хотя задняя камера у устройства двойная. Передняя тоже уступает конкурентам — 8 Мп.
Что же выбрать, чтобы не остаться в плюсе
Пока на Тайване только готовят обновленную линейку доступных мобильников, оптимальный вариант сейчас — Redmi. Он как раз подойдет любителям селфи и Инстаграм. Соотношение стоимости и качества гаджета привлекает: отличная камера, производительный процессор, мощная батарейка, нескучный дизайн.
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