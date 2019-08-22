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Происшествия

В Запорожье посреди ночи взорвали банкоматы: первые детали инцидента (фото)

13:23 22 августа 2019 275
Банкоматы
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье 22 августа в одном из спальных районов города неизвестные взорвали несколько банкоматов. Соответствующие фото опубликовали в одном из городских пабликов в Instagram.

Так, около четырех часов ночи трое неизвестных с помощью гранат взорвали несколько банкоматов.

Отмечается, что достать деньги грабителям так и не удалось. После неудачной попытки они скрылись с места преступления.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Днепропетровской области в селе Черкасское Новомосковского района подорвали банкомат ПриватБанка. Предположительно, в него запустили газ, вследствие чего произошло замыкание и аппарат буквально разорвало. Банкомат стоял в магазине «Дубки» на улице Лесной. Взрыв прогремел около 3:18. Преступники забрали все кассеты с наличными и скрылись в неизвестном направлении. Сколько денег было на момент кражи пока неизвестно.

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