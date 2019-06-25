Происшествия

Второй за сутки: под Днепром подорвали банкомат (фото)

В Днепропетровской области 25 июня в селе Черкасское Новомосковского района подорвали банкомат ПриватБанка. Предположительно, в него запустили газ, вследствие чего произошло замыкание и аппарат буквально разорвало.

Банкомат стоял в магазине «Дубки» на улице Лесной в Черкасском. Взрыв прогремел около 3:18. Преступники забрали все кассеты с наличными и скрылись в неизвестном направлении. Сколько денег было на момент кражи пока неизвестно, пишет Информатор.

Полиция оцепила место происшествия и сейчас опрашивает всех возможных свидетелей. Личности злоумышленников не установлены, их активно ищут.

Как писали «ФАКТЫ», этой же ночью 25 июня в Харькове также взорвали банкомат. Инцидент произошел на входе в супермаркет «Маркет +» на жилом массиве Алексеевка.

В последнее время участились случаи подрывов банкоматов грабителями. Так, в ночь на 6 июня под Харьковом был взорван банкомат Ощадбанка. Кассеты с деньгами грабители унесли с собой.

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