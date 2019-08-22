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71-летний муж забыл первую свадьбу и принимал жену за свою «новую девушку»: пришлось жениться снова (фото)
Супруги, проживающие в шотландском городе Абердин, поженились повторно. Потому, что 71-летний муж Билл Данкан, страдающий деменцией, забыл свою первую свадьбу и принимал 69-летнюю жену Анну за свою «новую девушку».
Билл и Анна прожили вместе в общей сложности 18 лет и официально поженились 12 лет назад. Но из-за болезни воспоминания об их совместной жизни начисто стерлись из памяти Билла. Миссис Данкан, как пишет издание Metro, была шокирована, когда супруг неожиданно сделал ей предложение. Билл был настойчив. И Анна согласилась. Они провели церемонию бракосочетания у себя в саду в присутствии родных и друзей.
«Мы недавно были на свадьбе родственника, и это определенно растрогало Билла. Вскоре после этого он сказал, что хочет быть со мной всегда. И спросил, когда мы можем пожениться. Я поняла, что он не помнит нашу свадьбу и думала, что он забудет и о своем предложении. Но он повторил свою просьбу на следующий день… Он ежедневно спрашивал меня о свадьбе. И в конце концов, я снова пошла под венец с моим замечательным мужем», — рассказала женщина.
Друзья принесли торт, а дочь Андреа убедила маму надеть свадебное платье. «Это был прекрасный день», — говорит Анна.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что новобрачные уронили на пол и разбили торт стоимостью 550 долларов.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!