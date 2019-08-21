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Катастрофа на свадьбе: молодожены уронили на пол и разбили торт стоимостью 550 долларов (фото)
На свадьбе проживающих в британском графстве Гэмпшир Хлое и Аарона Бэйли, когда новобрачные приступили к одному из самых ответственных моментов вечера, произошла катастрофа.
Как сообщает Daily Mail, 28-летняя Хлое и 29-летнний Аарон попытались разрезать роскошный, украшенный печеньями-макаронами трехъярусный свадебный торт, когда, к ужасу жениха и невесты, ножки стола подогнулись и кондитерское изделие стоимостью почти 550 долларов (плюс еще более 120 долларов было заплачено за его «безопасную доставку»), полетело на пол и разлетелось на куски. Хотя молодожены отчаянно пытались ухватиться за край стола и предотвратить полет торта.
Это событие успела в подробностях заснять свадебный фотограф. И теперь у мистера и миссис Бэйли остались прекрасные снимки на память.
Хлое и Аарон, придя в себя после шока, сумели оценить юмор ситуации. С помощью подружек невесты они собрали останки торта и водрузили их на стол, попытавшись придать им изначальную форму и собрав «бродячие» макароны. Торт все же был съеден.
Не менее незабываемые воспоминания получит также невеста, упавшая в свадебном платье с гидроцикла на мексиканском курорте, о которой ранее писали «ФАКТЫ».
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