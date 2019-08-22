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Украинцам предлагают купить газ на зиму по летним ценам: как это сделать
Уже не за горами холода и новый отопительный сезон. А с ним и новые платежки за отопление. Не секрет, что наибольшие расходы зимой несут владельцы частных домов, отапливаемых газом. Но, похоже, в нынешнем году у них появится возможность сэкономить.
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» запустила новую программу для бытовых потребителей — «Газовый запас». Бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.
«Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%, — заявил председатель правления НАК „Нафтогаз Украины“ Андрей Коболев. - Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои расходы на газ, оплатив заранее желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей».
В компании отмечают, что новая программа дает возможность украинцам закупить газ в объеме до 25 тыс. куб. м, чего должно хватить для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы. Это предложение актуально до 25 сентября. Отпускная цена «Нафтогаза» газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках программы «Газовый запас» составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).
Как сообщили в компании «Нафтогаз Украины», работает программа следующим образом:
* потребитель заказывает необходимые объемы газа;
* потребитель определяется, когда будет использовать газ по летним ценам — доступен период с 1 октября по 1 апреля;
* компания «Нафтогаз Украины» покупает необходимый объем газа, а затем поставляет заказчику.
Чтобы воспользоваться программой «Газовый запас», нужно обратиться в Центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации, подписать дополнительное соглашение с типовым договором поставки природного газа, внести предоплату и затем пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона, оплачивая только стоимость его транспортировки и распределения.
«Какой будет зимняя цена, прогнозировать сложно. Украина взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года, и это сейчас отражено в постановлениях правительства. Чтобы дать людям больше контроля над ситуацией, мы запускаем программу „Газовый запас“, воспользоваться которой сможет каждый житель Украины, который покупает газ. Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его — зимой», — отметил Коболев.
Кстати, оказывается, потребители имеют возможность избежать пени на долги за газ, если по ошибке были отправлены завышенные показания счетчика. f
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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