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В России решили утилизировать "отжатую" у Украины подлодку "Запорожье"
В России готовят к утилизации захваченную при аннексии Крыма украинскую подводную лодку «Запорожье». Субмарина уже достаточно обветшалая (была построена в 1970 году) и к тому же морально устарела, потому оккупантам оказалась ненужной.
О том, что единственную украинскую подводную лодку россияне скорее всего отправят на демонтаж, было объявлено летом 2019 года. Сейчас российское Минобороны активно ищет предприятия, специализирующиеся на утилизации дизельных субмарин.
Выбрать подрядчика предполагается до сентября 2019 года, а работы по демонтажу предполагается завершить до ноября 2020-го.
Напомним, подлодка «Запорожье» во времена СССР входила в состав Северного флота, затем была передана Черноморскому флоту. После раздела флота между Украиной и Россией в 1997 году субмарина досталась украинской стороне. «Запорожье» длительное время стояло в доке на ремонте, но в 2012 году появилась надежда, что субмарина сможет выполнять свои прямые функции, а также стать местом обучения моряков-подводников. Также рассматривалось предложение о преобразовании подлодки в музей.
В марте 2014 года во время аннексии Крыма Россией подлодка «Запорожье» находилась в бухте Стрелецкая в Севастополе и там вместе с другими кораблями ВМС Украины была захвачена российскими военными.
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