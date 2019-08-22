Сотни родителей непривитых детей пикетировали Верховную Раду: что требуют (фото, видео)

Украина

В центре Киева на акцию протеста вышли родители школьников. Участники протестов требовали отменить недавнее решение Минздрава и Минобразования, запрещающее невакцинированным детям посещать школы.

Митинг под Верховной Радой и Офисом президента собрал около двухсот участников. Поддержать единомышленников в Киев приехали жители Одесской, Харьковской и других областей.

Немало родителей пришли с детьми.

Митингующие принесли плакаты «Мы против принудительной вакцинации», «Мое тело — мое дело», «Выгнать ребенка из школы — это буллинг», «Здоровые дети — не угроза».

Напомним, ранее в Минздраве уточнили, что в возрасте шести-семи лет при поступлении в первый класс ребенок должен быть вакцинирован против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи (КПК), краснухи, дифтерии, коклюша и скарлатины (АКДС), полиомиелита и ХИБ-инфекции.

Если же прививок у ребенка нет по медицинским противопоказаниям, то такой случай должна изучить врачебная комиссия и дать заключение, может ли ученик посещать школу.

Министр образования Лилия Гриневич уточнила, что родители могут отказаться вакцинировать ребенка — это их право. Но в этом случае семьям придется выбирать не дневную форму школьного обучения, а индивидуальную или дистанционную.

Фото ostro.org

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