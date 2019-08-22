Украина

Как в Киеве на праздники изменится работа пассажирского транспорта (схемы)

В период подготовки и проведения Дня Флага и Дня Независимости в Киеве ряд центральных улиц частично или полностью перекроют. Поэтому «Киевпасстранс» предложил изменения в работе столичного общественного транспорта.

22 августа с 18:00 и ориентировочно до 23:00 на время перекрытия Крещатика (между улицами Б. Хмельницкого и Трехсвятительской), а также улицы Михайловской (в пределах улиц Крещатика и Костельной) движение организовано таким образом:

автобуса № 24 — от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;





автобуса № 114 — на отрезках от улицы Милославской до стадиона «Динамо» имени В. Лобановского и от Центрального ж/д вокзала до станции метро «Площадь Льва Толстого».

23 августа (с 07:00 и до окончания мероприятия) во время торжественного поднятия Государственного флага Украины (возле здания мэрии, улица Крещатик, 36) автобусы №№ 24, 114 будут курсировать по маршруту выходного дня.

Во время временного прекращения движения (с 17:00 23 августа до окончания мероприятий 24 августа) на Владимирском спуске, улицах Грушевского (от Петровской аллеи до Европейской площади), Крещатике (от улицы Б. Хмельницкого до Европейской площади) движение выстроено так:

автобус № 24 проследует от Национального музея Украины во Второй мировой войне до стадиона «Динамо» имени В. Лобановского;

проследует от Национального музея Украины во Второй мировой войне до стадиона «Динамо» имени В. Лобановского; автобус № 62 — от Ботсада до стадиона «Динамо» имени В. Лобановского;

автобус № 114 — от улицы Милославской до Почтовой площади по своей схеме, далее по Боричеву спуску, через Почтовую площадь, улицу Набережно-Крещатикскую, снова вырулит на постоянный маршрут и от Центрального ж/д вокзала доедет до станции метро «Площадь Льва Толстого».

24 августа (с 07:00 до 13:00) во время «Забега в вышиванках» по маршруту Русановская набережная (от Русановского бульвара)-Днепровская набережная (до № 16) движение выстроят по схемам:

автобус № 35 (в направлении улицы Подлипко) пустят по улицам Урловской, Княжий Затон, проспектам Григоренко, Бажана и далее по привычному маршруту;

(в направлении улицы Подлипко) пустят по улицам Урловской, Княжий Затон, проспектам Григоренко, Бажана и далее по привычному маршруту; автобус № 42 (в направлении улицы Елизаветы Чавдар) — от улицы Митрополита Андрея Шептицкого до улицы Урловской по «родной» трассе, далее по улице Княжий Затон, проспектам Григоренко, Бажана, снова по действующему маршруту;

(в направлении улицы Елизаветы Чавдар) — от улицы Митрополита Андрея Шептицкого до улицы Урловской по «родной» трассе, далее по улице Княжий Затон, проспектам Григоренко, Бажана, снова по действующему маршруту; автобус № 49 — от станции метро «Левобережная» по улицам Сверстюка, Миколайчука, Амвросия Бучмы, проспекту Павла Тычины, улице Березняковской до ж/д платформы «Левый берег»;

— от станции метро «Левобережная» по улицам Сверстюка, Миколайчука, Амвросия Бучмы, проспекту Павла Тычины, улице Березняковской до ж/д платформы «Левый берег»; автобус № 95 — от Никольской Слободки по улицам Комбинатной, Каховской, Челябинской, Митрополита Андрея Шептицкого, Сверстюка, Миколайчука, Амвросия Бучмы, проспекту Павла Тычины, улице Березняковской до ж/д платформы «Левый берег»;

— от Никольской Слободки по улицам Комбинатной, Каховской, Челябинской, Митрополита Андрея Шептицкого, Сверстюка, Миколайчука, Амвросия Бучмы, проспекту Павла Тычины, улице Березняковской до ж/д платформы «Левый берег»; автобус № 87 — по улицам Митрополита Шептицкого, Сверстюка, Березняковской, проспекту Павла Тычины (в обратном направлении — по улицам Амвросия Бучмы и Миколайчука), по улице Юрия Шумского до ж/д платформы «Левый берег»;

— по улицам Митрополита Шептицкого, Сверстюка, Березняковской, проспекту Павла Тычины (в обратном направлении — по улицам Амвросия Бучмы и Миколайчука), по улице Юрия Шумского до ж/д платформы «Левый берег»; автобус № 108 — по улицам Митрополита Шептицкого, Сверстюка, проспекту Соборности, Харьковскому шоссе, улице Тепловозной, проспекту П. Григоренко, улицам Анны Ахматовой, Архитектора Вербицкого, Декабристов до станции метро «Харьковская».



С 10:00 и до окончания мероприятий (приблизительно до 12:00), когда действует временный запрет на движение по улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Т. Шевченко), бульвару Т. Шевченко (от улицы Владимирской до Бессарабской площади), улицам Б. Васильковской (от улицы П. Скоропадского до Бессарабской площади), Бассейной (от Крутого спуска до улицы Крещатик), движение организуют так:

автобус № 114 поедет на участках от улицы Милославской до Почтовой площади и от Центрального ж/д вокзала до бульвара Т. Шевченко (до улицы Леонтовича);

поедет на участках от улицы Милославской до Почтовой площади и от Центрального ж/д вокзала до бульвара Т. Шевченко (до улицы Леонтовича); автобус № 118 — от станции метро «Черниговская» до улицы Бассейной по привычной схеме, далее по улицам Эспланадной, Саксаганского, проспекту Победы, потом вырулит на действующий маршрут, обратно поедет от станции метро «Политехнический институт» до бульвара Тараса Шевченко по обычной трассе, далее по улицам Симона Петлюры, Жилянской, Шота Руставели, Бассейной, бульвару Леси Украинки, снова по действующему маршруту;

— от станции метро «Черниговская» до улицы Бассейной по привычной схеме, далее по улицам Эспланадной, Саксаганского, проспекту Победы, потом вырулит на действующий маршрут, обратно поедет от станции метро «Политехнический институт» до бульвара Тараса Шевченко по обычной трассе, далее по улицам Симона Петлюры, Жилянской, Шота Руставели, Бассейной, бульвару Леси Украинки, снова по действующему маршруту; троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17 будут курсировать соответственно от улицы Билецкой, Чернобыльской, Смилянской, площади Космонавтов до улицы Леонтовича.

Тем временем из-за ремонта на контактной линии на улице Хоткевича в ночь на 23 августа для трамваев №№ 28, 33 предусмотрен сокращенный режим работы. С 00:30 до 04:30 движение трамваев прекращается, а последние отправления № 28 от станции метро «Лесная» — в 22:48, 22:53, от улицы Милославской — в 23:37, 23:42; для № 33 последние рейсы от ДВРЗ — в 22:38, 22:51, от улицы С. Лифаря (Сабурова) — в 23:33, 23:50.

23 августа изменятся ночные маршруты троллейбусов № 92Н, 93Н, 94Н, что обусловлено ремонтными работами на контактной сети на проспекте Победы (в районе станции метро «Берестейская»). С 1:30 до 4:30 движение электротранспорта организовано по маршрутам:

№ 92Н — от проспекта Свободы до улицы Маршала Гречко по обычному маршруту, далее по улицам Стеценко, Академика Щусева, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, потом по своей схеме;

— от проспекта Свободы до улицы Маршала Гречко по обычному маршруту, далее по улицам Стеценко, Академика Щусева, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, потом по своей схеме; №№ 93Н, 94Н — соответственно от улицы Чернобыльской и проспекта Л. Курбаса по привычной трассе, затем по улицам Д. Щербаковского, Стеценко, Академика Щусева, Ю. Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Победы, бульвару Т. Шевченко и снова по действующей схеме.

Из-за ремонтных работ 22 и 23 августа (с 10:00 до 19:00) на улице Стальского (Днепровский район) ограничено движение, пока ремонтники «Киевавтодора» работают на участке между улицами Курнатовского и Братиславской.

А по улице Камышинской (возле супермаркета), которая является дублером Надднепрянского шоссе, движение прервется из-за обновления дорожного покрытия с 20:00 22 августа до 8:00 23 августа. Работы проведут ночью, чтобы они серьезно не влияли на трафик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в центре Киева на полтора месяца ограничат движение. Напомним: до осени ремонтируют проспект С. Бандеры, улицу Туполева и другие объекты. А из-за ремонта Борщаговского путепровода (возле платформы «Борщаговка») ориентировочно до 30 сентября закрыли движение троллейбуса № 27К, курсирующего от ж/д станция Киев-Волынский до Индустриального путепровода, вместо трамваев №№ 1 и 3 организовали альтернативные трамвайный и автобусные маршруты. Автодвижение на обновленной части путепровода откроют в конце года, а весной 2020-го будут ремонтировать противоположную его часть.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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