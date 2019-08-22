Украина

Забег в вышиванках, гонки на ретроавто и богатырский турнир: куда пойти в Киеве в День Независимости

В этом году по случаю празднования Дня Государственного флага и Дня Независимости для киевлян и гостей столицы составлена обширная программа мероприятий (о некоторых из них читайте тут). Запланированы фестивали и конкурсы, экскурсии, соревнования на ретроавтомобилях, парусная регата, концерты, богатырский турнир, легкоатлетические забеги, просветительские мероприятия в библиотеках, фильмы, районные спартакиады и другие мероприятия.

23 августа

- на Софийской площади, во всех столичных районах и у здания мэрии пройдут церемонии поднятия Государственного флага Украины, а юным киевлянам, достигшим успехов в учебе, спорте и искусстве, торжественно вручат паспорта гражданина Украины (Крещатик, 36).

- концерт в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость», концерт «Цвети, моя Украина!» в парке «Победа», праздничная программа в Голосеевском парке культуры и отдыха имени М. Рыльского, концерт «Независимая, вышитая колосьями, Украина, цветущая моя» — в парке имени Т. Шевченко.

- художественный проект «Тебе, Независимая Родина» (Софийская площадь, 18:00);

22−23 августа

- в кинотеатрах «Старт», «Факел», «Лира» демонстрируются фильмы «Сильнее, чем оружие» и «Михаил Грушевский»;

23−24 августа

- всеукраинский фестиваль-конкурс «Ты в сердце моем, Украина» (в Печерском ландшафтном парке), вход свободный;

23−25 августа

- гонки на ретроавтомобилях для установления рекорда Украины, выставка автомобилей-участников (от стеллы Победы до Воздухофлотского путепровода).

24 августа

- на Майдане Незалежности и на аллее Героев Небесной Сотни почтят память выдающихся деятелей украинского государства, погибших участников Революции Достоинства, участников АТО и участников мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии РФ на востоке нашей страны;

- возложение цветов к памятникам, памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке;

- праздничное мероприятие по случаю 28-й годовщины независимости Украины (Крещатик, 36, 13:00);

- этнофестиваль «Этнический веночек» (Крещатик, 36, 16:00—19:30 );

- акция «Украина единая» городского автомотоклуба на Крещатике (между улицей Б. Хмельницкого и бульваром Т. Шевченко, 15:00—22:00 );

- уличный фестиваль «Карта мечты» (Крещатик, от главпочтамта до улицы Прорезной, 13:00—17:00 ).

- легкоатлетический «Забег в вышиванках», «Кубок ко Дню Независимости Украины» (дистанция — Русановская набережная — Днепровская набережная до улицы Княжий затон, 09:00—13:00 );

- спортивный «Забег в Пирогово» от клуба TOP Runners (в Национальном музее архитектуры и быта Украины, 10:00) — во время пробега молодежь и люди старшего поколения познакомятся с этнографическими регионами Украины, в 15:00 — концерт;

- всеукраинский фестиваль центра физического здоровья «Спорт для всех» (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха);

- международный фестиваль искусств «Диалоги культур» (летняя площадка «Городской сад» в Центральном парке культуры и отдыха).

- показ коллекции бренда SEREBROVA (Пешеходный (Парковый) мост через Днепр, 18:00—21:00 );

- музыкальный фестиваль на площадке перед Национальным музеем истории Украины (улица Владимирская, 2, 20:00).

- пешеходные экскурсии: правительственным кварталом и «Владимирский путь Михаила Грушевского»;

- парусная регата «День Независимости» (причал № 6 Киевского речного вокзала, 11:00).

- программы художественной самодеятельности в районных учреждениях культуры, концерты в парке «Партизанская слава», в сквере у памятника П. Сагайдачному, в парке «Отрадный»; культурно-художественный проект «Моя независимость» в Печерском ландшафтном парке, 15:00;

24−25 августа

- чемпионат Украины по стрит-воркауту (возле арки Дружбы Народов, Центральный парк культуры и отдыха);

- богатырский турнир «Матч побратимов-2019» (Контрактовая площадь, 14:00);

25 августа

- концерт муниципальных творческих коллективов (летняя эстрада в Центральном парке культуры и отдыха);

- культурно-художественное мероприятие в рамках фестиваля «Крымский дом объединяет сердца» (Пейзажная аллея, рядом с Национальным музеем истории Украины);

28 августа

- мероприятие в память о погибших и пропавших без вести бойцах за независимость Украины (Воздухофлотский проспект, 25, 10:00—12:00 и Михайловская площадь, 16:00—17:00 ).

до 31 августа

- в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость» работает фотовыставка «Украина моя»;

до 3 сентября

- открыта выставка архивных документов в читальном зале Государственного архива;

до 15 сентября

- открыта городская выставка цветочных композиций на Певческом поле, посвященная спортивным достижениям знаменитых украинцев (Печерский ландшафтный парк).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президента после отмены военного парада на День Независимости начали придумывать новые форматы для этого государственного праздника. Так, в 2019 году в церемониях максимально задействуют детей, а центром официальных мероприятий станет Майдан и Аллея Героев Небесной Сотни.

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