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Киевский фуникулер не запустят ко Дню Независимости: что произошло
Столичный фуникулер, который месяц назад отправили в ремонт, не запустят, как обещали, ко Дню Независимости, и ежегодный плановый техосмотр подъемника продлится на неопределенное время, сообщили в горгосадминистрации.
Как уточнили в «Киевпасстрансе», об окончании работ будет сообщено позже. За время ремонта фуникулера обновлены настилы пола, потолок, отлажена работа двигателей, колес, тормозов, пантографов. Но в ходе испытаний при пробных нагрузках натяжение троса, согласно экспертной оценке, превысило допустимую норму. Поэтому специалисты сочли необходимым провести дополнительные работы.
Напомним, что в летнее время проводится плановый осмотр столичного фуникулера. Его линия проходит по склону Владимирской горки, и вот уже более ста лет (создана в 1905 году) эта канатка соединяет Подол с Верхним городом. С момента последней реконструкции фуникулера прошло 30 лет. Все дальнейшие действия на подъемнике будут проходить в рамках реставрации, так как сооружение признано объектом культурного наследия. Приспосабливать его к современным условиям собираются, не меняя исторически-правового статуса.
Ранее столичные власти выражали намерение кардинально обновить фуникулер, поменяв вагоны на новые — с прозрачной крышей. Такие изготавливает австрийско-швейцарская компания Doppelmayr Garaventa Group (гарантийный срок службы вагонов достигает 40 лет). Реализовать такие планы, возможно, удастся, но позже…
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