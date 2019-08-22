24.99 / 25.25 27.64 / 28.07
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Киевский фуникулер не запустят ко Дню Независимости: что произошло

17:29 22 августа 2019 114
киевский фуникулер
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Столичный фуникулер, который месяц назад отправили в ремонт, не запустят, как обещали, ко Дню Независимости, и ежегодный плановый техосмотр подъемника продлится на неопределенное время, сообщили в горгосадминистрации.

Как уточнили в «Киевпасстрансе», об окончании работ будет сообщено позже. За время ремонта фуникулера обновлены настилы пола, потолок, отлажена работа двигателей, колес, тормозов, пантографов. Но в ходе испытаний при пробных нагрузках натяжение троса, согласно экспертной оценке, превысило допустимую норму. Поэтому специалисты сочли необходимым провести дополнительные работы.

Напомним, что в летнее время проводится плановый осмотр столичного фуникулера. Его линия проходит по склону Владимирской горки, и вот уже более ста лет (создана в 1905 году) эта канатка соединяет Подол с Верхним городом. С момента последней реконструкции фуникулера прошло 30 лет. Все дальнейшие действия на подъемнике будут проходить в рамках реставрации, так как сооружение признано объектом культурного наследия. Приспосабливать его к современным условиям собираются, не меняя исторически-правового статуса.

Ранее столичные власти выражали намерение кардинально обновить фуникулер, поменяв вагоны на новые — с прозрачной крышей. Такие изготавливает австрийско-швейцарская компания Doppelmayr Garaventa Group (гарантийный срок службы вагонов достигает 40 лет). Реализовать такие планы, возможно, удастся, но позже…

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер