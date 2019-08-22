Одноногая звезда фильма «Однажды…в Голливуде» Марго Робби озадачила пользователей сети (фото)

Шоу-бизнес

Австралийская актриса Марго Робби, звезда фильмов «Отряд самоубийц», «Тарзан. Легенда» и «Однажды…в Голливуде», выложила у себя в Instagram очень странную фотографию. Снимок был сделан в ходе фотосессии для сентябрьского номера журнала Vogue Australia. На нем у 29-летней Марго отсутствует… нога. В наличии имеется лишь одна нижняя конечность.

Это поставило фанатов в тупик и вызвало многочисленные насмешки в комментариях. «Марго, у тебя не хватает одной ноги или это проблемы с фотошопом?», «Выглядит немного странно», «Мило, но где твоя вторая нога?», «Может быть, она изображает цветок или что-то в этом роде?», «Покойтесь с миром, ноги Марго», «Такая красотка, но что, ради всего святого, случилось с ее ногами?» — писали одни.

Другие считали, что Робби, несмотря на нехватку частей тела, все равно выглядит потрясающе. «Одноногая королева», — говорится в одном из комментариев. А кто-то написал, что это просто снимок сделан под таким необычным углом.

Ранее, как писали «ФАКТЫ» Марго Робби удивила лихими прыжками с вышки и просвечивающимся купальником.



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