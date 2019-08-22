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Шахов обратился к Зеленскому: «Не игнорируйте Донбасс!»
Народный депутат Украины Сергей Шахов направил президенту открытое обращение с требованием срочно вмешаться в ситуацию с задолженностями по зарплатам шахтеров. По его мнению, только Владимир Зеленский может сдвинуть проблему с мертвой точки. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.
«Угроза затоплений нависла над всеми шахтами Луганска и Первомайска. Это результат поломок устаревшего оборудования, которое угрожает жизни сотням шахтеров и несет прямую угрозу отравления реки Северский Донец, которая поставляет воду для полутора миллиона граждан», — написал Шахов.
Также он сделал акцент на необходимости срочного погашения задолженности по заработным платам шахтеров.
«В преддверии своего профессионального праздника наши шахтеры обречены голодать из-за трехмесячной задолженности и без того маленьких зарплат. Сегодня Украина задолжала работникам госшахт почти миллиард гривен, это треть государственных долгов по зарплатам. Я не говорю уже о том, что стоило бы дать премии горнякам к профессиональному празднику», — говорится в тексте обращения.
По мнению Шахова, в стране может произойти социальный кризис: «Шахтер — это самая сложная профессия. Это люди, которые не жалеют своего здоровья, а иногда и жизни, на их плечах держится экономика нашей страны. Украина должна шахтерам не только законные зарплаты. Донбасс требует Вашего внимания и поддержки».
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