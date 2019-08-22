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Украина

В Киев прибыла долгожданная баржа с арбузами из Херсона (фото, видео)

19:06 22 августа 2019 165
арбузы
Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом разгружают первую в этом году баржу с херсонскими арбузами. Баржу отправили 16 августа из города Голая Пристань Херсонской области. В Киев доставлены около 500 тонн арбузов и 40 тонн дынь, собранных на херсонских фермерских хозяйствах.

арбузы

Как сообщает Информатор, разгружают баржу в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Оттуда бахчевые нового урожая развезут по супермаркетам столицы.

арбуз

Как и в предыдущие годы, организаторы перевозки распределили арбузы по большим картонным коробам, прикрепленным к деревянным паллетам. Это необходимо для более бережной транспортировки.

Ожидается, что после прибытия в Киев крупной партии арбузов цены на них снизятся и составят около 3 гривень за килограмм.

арбуз

Напомним, доставлять херсонские арбузы речным транспортом в Киев было решено в 2017 году после резкого скачка цен на бахчевые. Наладить массовые поставки тогда не получилось, так как большая часть урожая была уничтожена засухой.

А тем временем в Минздраве уточнили, чем полезны арбузы и как их правильно заготавливать на зиму.

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