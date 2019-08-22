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Украинский силач установил два уникальных мировых рекорда (фото, видео)
Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике украинец Виктор Набок, родившийся в маленьком селе на Днепропетровщине, установил мировой рекорд по отжиманию от пола в вертикальном положении.
Находясь в стойке на руках и отжимаясь вверх без опоры, спортсмен сделал 55 повторений за 45 секунд и превзошел сразу два мировых рекорда — по общему количеству беспрерывных отжиманий в стойке на руках без опоры (ранее лучшим результатом был 51 раз) и по количеству беспрерывных отжиманий в стойке на руках без опоры за одну минуту, превзойдя предыдущее достижение сразу на десять повторений.
Отметим, что сейчас Набок, являющийся кандидатом в мастера спорта (КМС) по спортивной гимнастике и жиму штанги лежа, работает тренером по гимнастике и кроссфиту. «Спортивная гимнастика — это ловкость, точность, красота и сила. А также превосходное владение своим телом и гибкость», — так говорит о своем любимом занятии Виктор, которому посвящает всего себя с пятилетнего возраста.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Формуле-1 был установлен мировой рекорд по скорости проведения пит-стопа.
Фото в заголовке Укринформ
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