В Киеве проходит репетиция марша ко Дню Независимости: онлайн-трансляция

Украина

В Киеве на Майдане проходит генеральная репетиция праздничных мероприятий ко Дню Независимости. Кульминацией официальной программы 24 августа должно стать шествие при участии военнослужащих, военных оркестров и детских коллективов, а также высшего руководства государства. Вечером 22 августа в центре столицы проходит репетиция этого шествия. Руководит собравшимися Алан Бадоев.

Центральные улицы Киева (Крещатик и прилегающие к нему), на время репетиции перекрыты для транспорта.

Вторую репетицию праздничных мероприятий можно будет наблюдать на Майдане 23 августа.

Полная программа праздничных мероприятий включает концерты, фестивали, спортивные события, шествия. А ветераны готовят отдельный Марш защитников и намерены провести его, не пересекаясь с официальными мероприятиями.

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