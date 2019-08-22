Украина

Без Вышинского: росСМИ сообщили подробности предстоящего обмена пленниками между Украиной и Россией

Переговорщики от России и Украины вышли на финишную прямую в процессе обсуждения возможного обмена удерживаемыми лицами. По последним данным, обсуждается формат «33 на 33 человека».

Какие конкретно лица могут попасть под готовящийся обмен, пока нет данных. Как сообщил российский РБК, ссылаясь на источники в команде переговорщиков, задержанный в Киеве главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский не входит в упомянутый «список 33 человек». Его освобождение предполагается осуществить «по особой схеме».

Собеседники агентства затрудняются прогнозировать, войдет ли в список на обмен Олег Сенцов, удерживаемый в российской колонии. Ранее президент Зеленский подтвердил готовность передать России Вышинского в обмен на Сенцова.

Есть сведения, что вплотную к решению вопроса об обмене переговорщики перейдут 28−29 августа. Не исключено, что обмен состоится в одну из этих дат.

Напомним, ранее стало известно, что бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова могут обменять на одного из удерживаемых в России украинских моряков. Также к передаче России готовят фигуранта «дела 2 мая» Евгения Мефедова и двоих дезертиров — Максима Одинцова и Александра Баранова.

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