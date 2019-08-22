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Сделай мир сине-желтым: Зеленский придумал для украинцев флешмоб в честь Дня флага (видео)
Президент Владимир Зеленский придумал флшмоб ко Дню Государственного Флага Украины, который отмечается 23 августа. Глава государства предлагает украинцам украсить флагами дома и общественные пространства.
«Для нас желтый и синий — это давно уже не просто цвета. Уверен, что завтра вся Facebook-лента будет желто-синей. Но давайте гордиться Украиной не только онлайн. Сделаем флешмоб», — предложил Зеленский.
August 22, 2019
«Давайте завтра раскрасим в желтый и синий цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вся Украина стали желто-синими. Давайте не лениться и оденем улицы в желто-синие цвета», — объяснил Зеленский суть флешмоба.
Напомним, в День флага Украины в Киеве запланированы торжества: официальные и организованные самими жителями города. Часть улиц на время массовых акций будет перекрыта. Частично изменятся маршруты общественного транспорта.
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