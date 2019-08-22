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85-летняя женщина и пятеро ее партнеров-пенсионеров арестованы за секс в общественном месте

В полицию города Фэрфилд американского штата Коннектикут поступила жалоба на то, что в местном общественном парке-заповеднике Грейс Ричардсон некие люди устроили оргию. Когда офицеры приехали проверить поступивший сигнал, они обнаружили шестерых пенсионеров, «задействованных в сексуальной активности». Это была 85-летняя женщина Джойс Батлер и пятеро мужчин — 67-летний Дэниэл Доббинса, 62-летний Отто Уильямс, 75-летнмй Чарльз Ардито, 62-летний Джон Линарц и 82-летний Ричард Батлера. Последний приходится Джойс законным мужем.

Шестеро любителей групповухи были арестованы. Как сообщает телеканал Fox, им предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и непристойном поведении. Все они предстанут перед судом. Фотографии четырех мужчин были обнародованы полицией. Пожилую даму и ее мужа избавили от этой необходимости.

Как оказалось, Дэниэла Доббинса ранее арестовывали за появление в публичном месте в обнаженном виде. Тогда он заявил, что ходит голым по медицинским показаниям.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», знаменитый актер Дольф Лундгрен признавался, что в молодости часто занимался групповым сексом, но это его изрядно утомляло.

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