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Украина

Волонтеры "Справы громад" подарили школьные наборы детям погибших военных и политзаключенных

21:05 22 августа 2019 18
наборы
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Общественная организация «Справа громад» продолжает волонтерский проект «Наши дети». К 1 сентября волонтеры собрали школьные комплекты — рюкзаки и необходимую канцелярию. Такие школьные наборы получат семьи, пострадавшие от российской агрессии. Помощь предназначается детям политзаключенных и детям погибших участников боевых действий.

«Мы собрали 165 таких рюкзаков и хотим отправить их в разные области Украины», — сообщил представитель «Справы громад» Александр Погребиский.

«Семьям погибших наших героев не всегда хватает финансов. Поэтому эта помощь действительно необходима», — добавила представительница организации Мария Мадзигон.

Комплекты готовились с учетом потребностей учеников: отдельные младшим и старшим школьникам, отдельные девочкам и мальчикам. В общей сложности школьные наборы стоили 126 тыс. гривен. Присоединившиеся к благотворительной акции украинцы помогли как финансово, так и необходимыми в учебе вещами. Некоторые меценаты сами принесли канцелярию для школьников.

Напомним, общественная организация «Справа громад» помогала провести праймериз перед парламентскими выборами, чтобы выдвинуть в Раду региональных активистов.

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