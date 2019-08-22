Украина

На Херсонщине пройдут антитеррористические учения: туристов предупредили о неудобствах

27−29 августа в Херсонской области будут проводиться антитеррористические учения СБУ. Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона, в том числе туристов, с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

В районе проведения учений силовики могут ограничить движение автотранспорта, запретить проход пешеходов, ввести проверку документов, организовать осмотр остановленных автомобилей. СБУ просит граждан адекватно реагировать на законные требования правоохранителей.

На время учений в Голопристанском районе Херсонской области будет повышен уровень террористической угрозы (с «желтого» до «красного»). Гражданам при выявлении подозрительных лиц или предметов советуют обратиться в областное управление СБУ. Также силовики просят сообщать им о выявленных случаях террористической, диверсионной, разведывательно-подрывной деятельности.

Напомним, ранее антитеррористические учения СБУ состоялись в городе Смела Черксской области. Граждан попросили носить с собой удостоверения личности. До этого учения проводились в Запорожской и Ивано-Франковской области.

Фото архив СБУ

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