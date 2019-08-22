Бизнесмена, заказавшего убийство бывшей жены, арестовали без права залога

Происшествия

В Киевской области продолжают расследование резонансного дела о заказном «убийстве» матери и дочери. Несмотря на то, что преступление не было доведено до конца и гибель двух женщин была инсценирована, в рамках дела уже состоялись первые аресты.

Решением Шевченковского суда Киева были взяты под стражу бывший супруг несостоявшейся жертвы и его знакомый. Как сообщает УНН, двое мужчин подозреваются в подготовке убийства (ч.1 ст. 14 п.п.1,6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины). Отягощающими обстоятельствами являются сговор, умысел, корыстные побуждения и нацеленность преступления не на одного человека, а на группу лиц (в данном случае — на мать и дочь).

Как и просила прокуратура, двух мужчин взяли под стражу без права залога. Двух задержанных женщин, которых также подозревают в причастности к организации преступления, отпустили. Мера пресечения судом не оглашалась.

Напомним, в рамках дела была задержана нынешняя, третья, супруга предполагаемого заказчика убийства. Кем была вторая задержанная женщина, не сообщается.

В рамках расследования всплыли крайне интересные обстоятельства. Есть данные, что женщина, которая должна была стать жертвой убийства, два года назад сама «заказала» избиение бывшего мужа. Исполнителями должны были стать бывшие полицейские, объединившиеся в банду. Судебные слушания по данному делу продолжаются.

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