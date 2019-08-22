Украина

К дому жителя Мариуполя, который корректировал огонь российских «Градов» по родному городу при обстреле микрорайона «Восточный» в январе 2015 года, активисты «Национального корпуса» принесли гроб. Акцию широко освещали все информационные ресурсы Мариуполя.

Гроб с импровизированным чучелом и фотографией только отбывшего наказание за пособничество оккупантам экс-сотрудника ГАИ Мариуполя Валерия Кирсанова прислонили к забору дома. А сам забор оклеили фотографиями, сделанными после обстрела микрорайона «Восточный». Наклеили и фото самого Кирсанова — в зеленке. Напомним, несколько дней назад городские активисты, облили Кирсанова зеленкой и забросали помидорами сразу же после его выхода на свободу.

Представители «Нацкорпуса» развернули плакат с надписью «Кирсанов — убийца!».

«Мы пришли напомнить, что его руки в крови. Мы не понимаем одного: как может получиться, что еще идет война и гибнут ребята, а он уже вышел и, получается, ни в чем не виноват. Мы будем подавать апелляции, бороться в юридическом поле», — сообщил о планах активистов представитель штаба мариупольской ячейки «Национального корпуса».

Как сообщали «ФАКТЫ», Кирсанов был осужден за содействие террористам, его приговорили к девяти годам лишения свободы. Однако он отбыл всего половину срока и по «закону Савченко» освободился спустя четыре с половиной года (согласно этому закону срок пребывания подсудимого в следственном изоляторе до приговора суда засчитывается в срок наказания и считается один день — за два).

Напомним, что в ходе обстрела микрорайона «Восточный» в Мариуполе погиб 31 мирный житель, в том числе двое детей, и были ранены еще 117, в том числе 12 детей. По официальным данным, на «Восточном» от обстрела пострадали 14 частных домов и 55 многоэтажек.

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