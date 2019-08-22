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«Заря» проиграла в Барселоне встречу Лиги Европы: видеообзор матча
В четверг, 22 августа, на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в пригороде Барселоны прошел первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между местным «Эспаньолом» и луганской «Зарей».
Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч
«Эспаньол» (Барселона, Испания) — «Заря» (Луганск, Украина) — 3:1
«Эспаньол»: Диего Лопес, Льюис Лопес, Ву, Итурраспе (Рока, 65), Феррейра, Дардер, Пуадо (Варгас, 71), Хави Лопес, Дидак Вила (Витор Санчес, 46), Гранеро, Калеро.
«Заря»: Шевченко, Кочергин, Михайличенко, Леднев, Тымчик, Лунев (Юрченко, 64), Абу-Ханна (Белый, 80), Иванисеня (Арвеладзе, 90+1), Кабаев, Громов, Чеберко.
Голы: Феррейра (58), Хави Лопес (79), Варгас (81) — Кочергин (38).
На 76-й минуте Гранеро не реализовал пенальти.
Команда Виктора Скрипника ехала в Каталонию на поединок с «Эспаньолом» в качестве явного аутсайдера. Впрочем, у луганчан уже был положительный опыт визита в Испанию, когда в групповом раунде Лиги Европы-2017/2018 подопечные тогда еще Юрия Вернидуба увезли из Бильбао полноценных три очка, обыграв местный «Атлетик».
Не прочь футболисты «Зари» были повторить аналогичный результат и этим вечером. И, стоит сказать, что на подопечных Виктора Скрипника в первые минуты матча было любо-дорого смотреть. Несмотря на силу соперника, луганчане не стушевались и, отдав инициативу хозяевам, при каждой возможности пытались выбежать в быстрые атаки. Выдержав стартовый натиск, футболисты «Зари» отодвинули игру от своих ворот, а ближе к концу первого тайма и вовсе неожиданно вышли вперед. После прострела с правого фланга Кабаев удобно скинул мяч на Кочергина (на фото в заголовке), и последний из-за пределов штрафной уложил мяч в ближний угол.
После перерыва хозяева вышли на поле максимально сконцентрированные в надежде как минимум не проиграть в домашнем поединке, и сделали это на 58-й минуте. После прострела с левого фланга мяч задел кого-то из защитников луганчан и опустился прямо на голову Факундо Феррейры (да-да, того самого, становившегося лучшим бомбардиром украинской премьер-лиги в составе «Шахтера»), которому оставалось буквально с метра пробить по пустым воротам.
Хозяева продолжили давить и получили прекрасную возможность выйти вперед на 76-й минуте. Михайличенко сыграл рукой в своей штрафной площадке, и арбитр назначил пенальти, но Шевченко сыграл выше всяких похвал, парировав мяч в правом от себя углу.
Впрочем, недолго счет держался ничейным, причем луганчане в течение двух минут пропустили дважды. Сначала подопечные Виктора Скрипника не углядели в своих владениях за набежавшим Хави Лопесом, который принял и пробил над нашим вратарем, а затем после перевода мяча с правого фланга на левый Варгас обыграл защитника «Зари» и пробил из пределов штрафной точно в дальний верхний угол — 3:1 в пользу каталонцев.
Таким образом, выездное поражение поставило луганчан в сложное положение перед ответным поединком. Но пока есть шансы, даже мизерные, необходимо цепляться за них.
Ответный матч пройдет 29 августа в Запорожье (начало игры — в 20:00).
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