Подальше от Елизаветы II и надоедливых британцев: Меган Маркл всерьез обдумывает переезд в Африку

Мир

Герцогиня Саксесская Меган Маркл твердо намерена с мужем и сыном Арчи собирается покинуть Британию. Причем, речь идет не об официальном визите, о котором уже сообщалось ранее.

Согласно имеющейся информации, Меган, чем дальше, тем больше склоняется к тому, чтобы переехать на самый жаркий континент на постоянной основе. Об этом сообщило издание Page six, сославшись на инсайдеров, пишет «Лента.ру».

Журналисты напоминают, что слухи о том, что Меган не хочет жить в Туманном Альбионе, начали распространяться уже некоторое время назад, еще до рождения малыша Арчи. Тогда газеты писали, что Гарри и Меган так нравится в Африке, что они не прочь туда переехать. Принц Гарри мог бы там заниматься своим любимым дело — участвовать в охране исчезающих видов животных. К тому же, он не раз говорил, что чувствует себя там, как дома. Да и для Меган этот континент очень дорог — ведь именно здесь, в Ботсване, начинался ее роман с Гарри. Да и в последствии они еще не раз посещали Африку.

Однако теперь у Меган с Гарри появилась дополнительная причина, побуждающая их перебраться за океан. Ведь за последнее время принцу и его супруге пришлось столкнуться с резким охлаждением отношения к ним британцев.

Меган теперь критикуют буквально за все — за то, как она выглядит; за то, как управляется с сыном Арчи; за то, что ведет себя на публике как голливудская дива… Но больше всего ее винят в том, что из-за нее поссорились некогда такие дружные братья-принцы Гарри и Уильям.

Кроме того, как удалось узнать инсайдеру издания Page six, Меган уже намекнули, что ей лучше бы уехать, разумеется с семьей. Ей передали эту рекомендацию через одного из придворных, состоящего в штате еще со времен принцессы Дианы. Меган прямо намекнули, что если она не собирается изменить сове поведение и прекратить, таким образом дискредитировать королевское семейство, то ей лучше покинуть Британию. Впрочем, это не все же не был ультиматум. Так что за Маркл осталось право выбора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», принц Уильям пришел в ужас от поведения Гарри и Меган Маркл, которое может «разрушить монархию».

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