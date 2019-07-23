Герцогиня в черном: стало известно, почему Меган Маркл выбирает наряды темного цвета

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В отличие от других членов британской королевской семьи, которые обычно предпочитают одежду светлых тонов для светских и официальных мероприятий, наряды Ее Высочества герцогини Сассекской нередко выдержаны в другой цветовой гамме. Об этом пишет издание Marie Claire со ссылкой на Express.co.uk.

Так, на недавней премьере фильма «Король Лев» Герцогиня Меган предстала в черном коктейльном платье Jason Wu. В прошлом она также нередко появлялась в черных нарядах на светских мероприятиях и порой даже позволяла себе total-black, что крайне редко случается среди леди семьи Виндзор.

Оказывается, дело не в том, что Меган хочет казаться стройнее, или бросить очередной вызов условностям королевского дресс-кода (обычно наряды черного цвета одевают на похороны и в дни траура). К такому выводу пришел королевский эксперт Ричард Фицуильямс.

По его мнению, Ее Высочество выбирает черный, чтобы не слишком бросаться в глаза, не оставлять на втором плане мероприятия, которые она посещает и не затмевать людей, с которыми встречается на ивентах.

«Появившись в черном, она одновременно решает две задачи: сделать более заметным само мероприятие и людей, с которыми она встречается. Это наиболее безопасный способ добиться того, чтобы внимание (публики и медиа) сосредоточилось на вещах, которым необходима ее поддержка. Таким образом, она (герцогиня) также дает понять, что предпочитает уделять больше внимания делу и людям».

При этом эксперт высоко оценивает выбор Меган цветов одежды и подчеркивает, что черный — «один из самых динамичных и шикарных». Фицуильямс также в восхищении от черного платья-смокинга от Judith & Charles, в котором Ее Высочества появилась прошлой осенью на гала по случаю премьеры спектакля «Гамильтон».

Как поясняет специалист, хотя это был тот случай, когда «одежда привлекла больше внимания» (чем само мероприятие), но то событие было связано с необходимостью «making a statement» — сделать достаточно четкое и недвусмысленное заявление о статусе Ее Высочества, что «пошло на пользу как бренду Сассекских, так и мюзиклу».

В свою очередь, герцогиня Кембриджская, напротив, обычно выбирает наряды мягких, пастельных тонов. Когда Фицуильямс попросили сравнить выбор двух герцогинь, он сказал: «Я не вижу соперничества. И Кейт, и Меган — иконы стиля, но совершенно разные». Он добавил, что разница в выборе цветовой гаммы гардероба обусловлена ролями герцогинь в королевской семье. «Кейт выбирает одежду определенных оттенков, обычно средней длины и подогнанную по фигуре. Она носит довольно скромные наряды, одевается так, как полагается будущей королеве».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», принц Гарри и его супруга Меган Маркл побили рекорд Гиннесса. В частности, королевская чета запустила собственный аккаунт в Instagram в апреле этого года, что дало ей площадку для общения с поклонниками и популяризации своих дел, преимущественно в области благотворительности. Популярность звездной пары оказалась настолько велика, что Меган и Гарри вошли в список 25-ти самых влиятельных людей в Интернете по версии Time.

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