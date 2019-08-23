24.99 / 25.25 27.64 / 28.07
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Поплатилась за поддержку Трампа: королеву красоты в США лишили титула

2:39 23 августа 2019 28
Королева красоты
Инф. «ФАКТОВ»

В США модель Кэти Уильямс лишили титула «Мисс Невада» и исключили из конкурса «Мисс Америка» после того, как она опубликовала серию политических постов правой направленности. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что после проведения местного конкурса 29-летняя девушка опубликовала несколько политических постов на специально созданной страничке победительницы штата. В частности, там она высказалась в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, назвала движение антифашистов террористами и высказывалась резко против феминизма.

В результате организаторы посчитали это нарушением правил и лишили ее титула.

«Я не понимаю, как можно подвергать цензуре человека из-за его консервативных убеждений. Если бы я была более либеральна, никаких проблем не было бы», — написала Уильямс после вынесенного решения.

Устроители же конкурса настаивают на том, что участники не должны касаться любых политических тем, являясь лицом конкурса. По их словам, Кэти могла ненаказуемо публиковать политические посты в своем личном аккаунте.

Ранее сообщалось, что в шведском городе Мальме девушку в шортах не пустили в автобус. Водитель посчитал, что такая одежда демонстрирует слишком много тела для проезда в общественном транспорте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США учительница и экс-финалистка конкурса красоты была арестована за развращение 15-летнего мальчика.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер