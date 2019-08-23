Поплатилась за поддержку Трампа: королеву красоты в США лишили титула

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В США модель Кэти Уильямс лишили титула «Мисс Невада» и исключили из конкурса «Мисс Америка» после того, как она опубликовала серию политических постов правой направленности. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что после проведения местного конкурса 29-летняя девушка опубликовала несколько политических постов на специально созданной страничке победительницы штата. В частности, там она высказалась в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, назвала движение антифашистов террористами и высказывалась резко против феминизма.

В результате организаторы посчитали это нарушением правил и лишили ее титула.

«Я не понимаю, как можно подвергать цензуре человека из-за его консервативных убеждений. Если бы я была более либеральна, никаких проблем не было бы», — написала Уильямс после вынесенного решения.

Устроители же конкурса настаивают на том, что участники не должны касаться любых политических тем, являясь лицом конкурса. По их словам, Кэти могла ненаказуемо публиковать политические посты в своем личном аккаунте.

Ранее сообщалось, что в шведском городе Мальме девушку в шортах не пустили в автобус. Водитель посчитал, что такая одежда демонстрирует слишком много тела для проезда в общественном транспорте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США учительница и экс-финалистка конкурса красоты была арестована за развращение 15-летнего мальчика.

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