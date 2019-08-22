Мир

Что-то пошло не так: в США жителям города пришлось убегать от «нашествия» матрасов (видео)

В США жителям одного из районов Денвера (город в штате Колорадо) пришлось уворачиваться от летящих надувных матрасов, поднятых в воздух сильным порывом ветра. Об этом передает «Голос Америки».

Сообщается, что матрасы были установлены для просмотра фильма в кинотеатре под открытым небом The Bed Cinema, однако «что-то пошло не так» — организаторы киносеанса не учли сильный ветер — он поднял в воздух десятки надувных матрасов.

Местные жители пытались ловить матрасы, но, как видим, особым успехом это не увенчалось.

Видео забавного зрелища под названием «Великая миграция матрасов 2019″» было размещено на YouTube.

Комментируя видео в Сети, кто-то из зрителей написал, что зрелище больше похоже на нашествие, чем на миграцию. Другие предложили назвать феномен «Первой международной матрасной Олимпиадой-2019». В то же время, несмотря на дискуссию с названием, все комментаторы посчитали видео забавным и необычным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине жители одного из городов также стали свидетелями забавного инцидента. Так, пользователей Сети продолжает радовать «продвинутая» бабушка из Запорожья, которая решила повысить свой «уровень вождения» гироскутера. В частности, энтузиастка была замечена на гиро-прогулке с коляской, внутри которой сидел ребёнок — очевидно, внук пенсионерки.

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