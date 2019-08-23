Кара свыше: на любимый курорт Путина обрушились полчища гусениц (видео)

Мир

В России личинки американской бабочки заполонили территорию курорта Сочи. При этом страдают не только садоводы, но и обычные жители. В центре на тротуарах и в скверах буквально идет град из насекомых. Москитные сетки практически не спасают, сокрушается пропагандисткий телеканал «Звезда».

Сообщается, что ежедневно улицы обрабатывают ядохимикатами, но четверть гусениц выживает. Отметим, что это второе нашествие насекомых в Сочи за лето. К резкому увеличению числа вредителей привела жара.

Возмущенные жители города поделились жуткими фото и видео в соцсетях, однако биологи заявили, что это нормальное явление.

«Это нормально явление для насекомых, особенно таких переселенцев. Паразитов мало, погодные условия позволяют, и плюс ко всему наши службы, которые обязаны следить за этим, не следят»,— сообщил ведущий научный сотрудник института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Олег Горбунов.

По его словам, угрозы для здоровья человека гусеницы не несут, но могут уничтожить высаженные на полях и огородах растения. Причиной такого резкого роста популяции гусениц биолог назвал «не сезон» для размножения птиц, которые обычно вскармливают ими птенцов.

«В мае было не так много, потому что птицы выкармливают потомство. Выкармливают они исключительно гусеницами, а сейчас птенцов нет и нет паразитов», — сообщил Горбунов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце июля на улицах Сочи появились американские тараканы — одни из самых больших в мире. Длина тела американского таракана достигает пяти сантиметров, а с усами — превышает девять. Этих насекомые хорошо летают. Их часто содержат в террариумах или разводят как как корм для ящериц и некоторых видов змей.

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