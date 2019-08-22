Мир

В областной больнице Архангельска (Россия), куда доставили троих пострадавших после взрыва на полигоне под Северодвинском, от радиации пострадали медики — в организме нашли цезий-137, однако власти пытаются это замять.

О пострадавших врачах со ссылкой на рассказ архангельского медика пишет «Медуза». Пожелав сохранить инкогнито, он вспомнил, как после взрыва в больницу привезли троих пострадавших в тяжелом состоянии — на операцию дополнительно вызвали хирургов и нейрохирургов. Медикам сказали, что пострадавшие дезактивированы, однако дозиметристы, измерившие уровень бета-излучения в операционной, были вынуждены сказать, что он «зашкаливает». Дезактивацию больницы, загрязненной цезием-137, начали проводить лишь на следующий день…

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«Коллеги кричали, что с ними обошлись как с расходным материалом. В ответ звучали приказы успокоиться. Они нам врали, что до 17:30 никто в области не знал, что идет радиоактивное заражение. Да неужели! Все датчики сработали, мэрия в тот же день выпустила на сайте сообщение о том, что пошла радиация. Правда, в тот же день удалила его», — рассказывает врач и добавляет, что позже приехавшие в больницу военные медики отказались заходить в палаты к пострадавшим, заявив, что у них есть дети.

Медиков из архангельской больницы направили на обследование в Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна в Москве, но его успели пройти не все: после обнаружения в организме первого врача цезия остальных отправили обследоваться в Архангельске.

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«В Бурназяна у моего коллеги выявили цезий. Он молодой мужчина, сейчас у него беременная жена. В медцентре его спросили, куда он ездил в отпуск в последние годы. Он стал перечислять, где путешествовал, и сказал, что когда-то бывал в Таиланде. На это ему сказали, что там, где Таиланд, там и Япония: «Ты просто наелся там фукусимских крабов!» Человек имел контакт с цезием несколько часов, участвовал в проведении операции, нависал над больным без респираторной маски. А потом едет на проверку и ему говорят: «Ой, ну это ты сам виноват, из Таиланда вон привез», — рассказывает врач.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после взрыва на полигоне около Северодвинска в России засекретили данные о радиационном фоне: сначала данные перестали передавать мониторинговые станции в Дубне и Кирове, а потом — в Билибино (Чукотка) и Залесово (Алтайский край).

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