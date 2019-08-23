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Украина

Марш достоинства на Крещатике: появились яркие фото репетиции

7:25 23 августа 2019 98
майдан
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Майдане состоялась генеральная репетиция торжественной программы ко Дню Независимости. В этом году в празднике решили максимально задействовать детские коллективы, а кульминацией должно стать шествие при участии военнослужащих, ветеранов, семей погибших украинских героев.

Режиссером торжественной программы стал Алан Бадоев. Он же активно руководил участниками репетиции.

бадоев

В День Независимости на Майдане прозвучат 100 ударов колокола в память о погибших героях. Военные оркестры и известные музыканты исполнят Гимн Украины.

парад

оркестры

Дети на Майдане разрисуют в синий и желтый цвета карту Украины как символ единства страны.

дети

На репетиции торжества обошлись минимумом декораций, но внимательные зрители заметили зачехленный водомет. Он станет частью инсталляции в память о событиях на Майдане зимой 2013−2014 года. Кроме пожарной машины с брандспойтом в инсталляции будут использованы щиты «Беркута».

водомет

В финале программы на главной площади страны появится президент Владимир Зеленский с семьей и произнесет речь, а на Майдане поднимут государственный флаг. Завершится мероприятие праздничным шествием.

дети

Напомним, кроме торжеств с участием президента в Киеве 24 августа состоится альтернативное мероприятие — Марш защитников Украины. Марш решили организовать ветеранские организации и объединения, после того, как было объявлено об отмене военного парада в День Независимости.

Какие еще события ждут киевлян 23−24 августа, читайте в статье «ФАКТОВ» «Забег в вышиванках, гонки на ретроавто и богатырский турнир: куда пойти в Киеве в День Независимости».

Фото Marian Kushnir/Twitter, Alan Badoev/Facebook, www.radiosvoboda.org

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